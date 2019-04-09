Портовики из Ленобласти построят грузовой терминал на Камчатке

ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ ПИРАТОВ

«Историческое событие» произошло на Международном арктическом форуме 2019, проходящем в Петербурге, 9 апреля: представители двух регионов – Ленинградской области и Камчатского край – подписали «смелое соглашение» о создании на Камчатке грузового порта-терминала. Подписями и рукопожатиями обменялись гендиректор «Корпорации развития Камчатского края» Николай Пегин и глава «Приморского универсально-перегрузочного комплекса» Андрей Сизов. А почетными гостями церемонии стали губернаторы регионов – Александр Дрозденко и Владимир Илюхин.

– Нет регионов, которые были бы равнодушны к реализации проекта развития Северного морского пути, были бы далеки от него, – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Ни Камчатка, ни Ленобласть не находятся в арктической зоне, но оба региона заинтересованы в реализации этого проекта. Причина в том, что этот путь свяжет, с одной стороны, Камчатку с Европой, а с другой – Ленобласть с азиатскими странами.

Отлаженная работа Северного морского пути позволит доставлять грузы и в Камчатку, и в Ленобласть намного быстрее. Сейчас их отправляют по Южному морскому пути, мимо южного побережья Евразии и Суэцкий канал, в котором действуют ограничения по тоннажу судов и размеру пропуска. Словом, получается гораздо дольше и дороже.

– И, самое главное, на Северном морском пути точно не будет пиратов, – улыбнулся Дрозденко. – Им там просто не выжить: не будут же пираты покупать дорогущие ледокольные суда. Следовательно, Северный морской путь еще и безопасный.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА

Соглашение предусматривает строительство у Петропавловского-Камчатского хаба, который будет аккумулировать грузы, прежде всего, азиатского направления, и принимать грузы направления европейского. У «Приморского УПК» есть опыт грандиозных портовых строек: он уже возводит в родной Ленобласти крупнейший порт на 70 миллионов тонн грузов.

– Приятно, почетно и ответственно быть одним из значимых прикладных проектов, которые обозначены в указе президента, – признался Андрей Сизов. – Уверен, он имеет колоссальное значение не только для наших регионов, но и для мировой логистической системы. Реализация проекта позволит в экономической плоскости увидеть все плюсы и, наконец, полноценно использовать географические преимущества, которые есть у нашей страны.

Подписями и рукопожатиями обменялись гендиректор «Корпорации развития Камчатского края» Николай Пегин и глава «Приморского универсально-перегрузочного комплекса» Андрей Сизов.Фото: Артем КИЛЬКИН

По задумке, терминал-накопитель сможет ежегодно обеспечивать оборот пяти миллионов TEU (общепринятая единица измерения в контейнерных перевозках, равняющаяся 20-футовому контейнеру. – Прим. ред.). Для сравнения, весь трафик между Европейским и Азиатско-Тихоокеанским регионами сегодня составляет около 22,5 миллиона TEU в год.

– Мы планируем занять серьезное место в этой логистической цепочке, – отметил Сизов. – А территория, где разместится терминал, позволит расширяться и развиваться. Смотрим на перспективу.

СВЯЗЬ КОНТИНЕНТОВ

Предпроектные работы уже начались. Для хаба подыскали три возможных площадки. Если все намеченные темпы будут соблюдаться, то к строительству приступят уже через полтора-два года.

– Весь проект реализуем в три очереди по 2035 год, – добавил Сизов. – Он потребует от 60 до 65 миллиардов рублей вложений: это и создание самого контейнерного терминала-накопителя, и портовая инфраструктура, и хранение, сортировка, причальная логистика. На государственное финансирование не рассчитываем: это наша обязанность, наш вызов.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил, что «Камчатка давно ждала таких прорывных проектов».

– Вместе с «Новатэком» будем осваиваться восточное побережье, появится новая портовая инфраструктура. Северный путь соединит Камчатку не только с центральными районами нашей страны, но и с Азиатско-Тихоокеанским регионом, – подчеркнул Владимир Илюхин. – Мы всячески будем поддерживать этот проект, ведь он нам так нужен, а наши портовые сооружения нужны и Ленинградской области, и всей стране. Время Камчатки пришло.

Когда два гендиректора из двух регионов пожали друг другу руки, раздались аплодисменты.

– Это не просто рядовое соглашение: это создание «ворот» входа и выхода на национальную арктическую транспортную линии, – отметил глава «Корпорации развития Камчатского края» Николай Пегин. – И эта линия свяжет целые континенты.