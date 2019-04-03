10 апреля - пятилетие музыкального проекта Maria Majazz и презентация альбома на Лендок Сцене

10 апреля в Белом зале открытой киностудии Лендок состоится большой весенний концерт музыкального проекта Maria Majazz, посвященный выходу нового альбома и 5-летию коллектива. Второй альбом создан из абсолютно нового материала. Некоторые композиции уже исполнялись на большой сцене.

Мария Семенова: «В этой работе мне хочется приоткрыть дверь в свой внутренний мир. Показать те песни-картины, которые в нем звучат. В них есть явь и фантазия, легенды и путешествия, традиционные уже для меня метафоры и аллюзии в текстах, неожиданные музыкальные ходы. Новый альбом получился более цельным по стилистике, настроению и саунду, чем предыдущий»

В музыке проекта можно услышать влияние софт-рока, нью-джаза, поп-соул и даже world music. Но главным ориентиром для стилистических отсылок остается волнующий голос Марии Семеновой, яркие и полные метафор песни-образы, а также насыщенные аранжировки.

Впервые музыканты завили о себе в 2013 году. За 5 лет существования выступали в Петербурге, Москве, были с гастролями в Греции, Германии и Голландии, становились желанными гостями музыкальных фестивалей. Давали концерты на необычных площадках родного Петербурга. Сегодня это группа с большим концертным звуком, которая умеет сохранить трепетное акустическое звучание и на камерных квартирниках.

На презентации гостей ожидают сюрпризы и неожиданные повороты в ходе концерта. На Лендок Сцене к музыкантам присоединятся специальные гости.

Поклонники с нетерпением ждут пластинки: доказательством этому служит краудфандинг, который собрал всю нужную сумму на сайте Planeta.