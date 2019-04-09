«Сплин» впервые выступит на фестивале Усадьба JAZZ 2019

Группе «Сплин» исполняется 25 лет. И только в этом году «Сплин» впервые выступит на фестивале Усадьба Jazz: 22 июня в Москве, а 13 июля 2019 года на Елагином острове в Петербурге. Группа серьезно подошла к подготовке и сделала специальную программу UNPLUGGED для Усадьба JAZZ, где давно любимые и редко исполняемые песни группы можно будет услышать в необычном звуке: в обрамлении скрипичной секции и других акустических инструментов.

Ставшие почти народными песни «Сплин» покажутся еще более изысканными и камерными, чем обычно, и подарят слушателям ощущение большого дружеского квартирника под открытым небом. Такое звучание легендарной группы и любимых хитов вы больше нигде не услышите, ведь это специально для Усадьба JAZZ!

За прошедшую четверть века «Сплин» обрели всенародную популярность: некоторые их песни стали к жизни уже нескольких поколений и вошли в канон русской рок-музыки, а сама группа успела неоднократно выступить на самых значимых фестивальных площадках страны.

Напомним, что «Сплин» остается очень «петербургской» группой, и благодаря множеству отсылок к поэтам Серебряного века, и благодаря тому, что самые драматические их песни идеально иллюстрируют чувство безысходности, знакомое петербуржцам во время бесконечных осенних дождей с ветром и промозглых зим. Собственно, и блоковские строки «Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет», и васильевские «Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни, и полетели» связываются между собой невидимой, но очень прочной нитью. Есть и другой «Сплин», напоминающий Петербург в редкий солнечный день после дождя, и каждый, кому повезло видеть этот город таким, знает, что лучше него на земле просто нет. Таким «Сплин» раскрывается в песнях «Гандбол», «Мое сердце», «Ай лов ю», «Альтависта» и многих других.

13 июля на сцене Партер группа «Сплин» с программой UNPLUGGED! Не пропустите!

О ФЕСТИВАЛЕ Усадьба JAZZ 2019

Музыкальная программа в этом году развернется на трех сценах, где выступит легенда, «кубинская Эдит Пиаф» и настоящая гранд-дама кубинской музыки Omara Portuondo с программой «From the Buena Vista Social Club: Last Kiss/Ultimo Beso», SunSay, Алексей Архиповский, Makaya McCraven и многие другие. Кроме музыки посетителей Усадьбы Jazz в Санкт-Петербурге ожидает маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус, детская площадка (дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно), спортивные состязания, квесты и другие развлечения.

За последние 8 лет фестиваль Усадьба Jazz стал одним из самых любимых музыкальных событий года для петербуржцев. Усадьба Jazz – это фестиваль хорошей музыки и счастливой жизни, пространство творчества, позитивных эмоций и новых впечатлений!