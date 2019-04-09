СКА - ЦСКА 9 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина по хоккею

СКА - ЦСКА 9 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча

Восточная конференция в понедельник, 8 апреля, выявила своего победителя – им стал омский «Авангард». А судьба «Запада» решится сегодня, 9 апреля 2019 года.

В воскресенье петербургский СКА смог в напряженнейшей борьбе вырвать победу у ЦСКА 3:2 и сравнять счет в серии – 3:3. Но для того, чтобы выиграть серию, петербуржцам нужно сотворить еще одно чудо – обыграть москвичей на их льду. Последние семь матчей на своем стадионе ЦСКА выиграл, но все серии рано или поздно заканчиваются.

Команды сыграют во вторник, 9 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало - в 19:30 (мск).

Трансляцию СКА - ЦСКА 9 апреля 2019 покажут на каналах «Матч ТВ» и «78» в 19.30.