2019-04-09T14:55:46+03:00
Спорт

СКА - ЦСКА 9 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина по хоккею

Хоккей, матч СКА - ЦСКА 9 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция матча. Команды сыграют во вторник, 9 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало – в 19:30 (мск)
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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СКА - ЦСКА 9 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча.СКА - ЦСКА 9 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча.Фото: Олег ЗОЛОТО
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СКА - ЦСКА 9 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча

Восточная конференция в понедельник, 8 апреля, выявила своего победителя – им стал омский «Авангард». А судьба «Запада» решится сегодня, 9 апреля 2019 года.

В воскресенье петербургский СКА смог в напряженнейшей борьбе вырвать победу у ЦСКА 3:2 и сравнять счет в серии – 3:3. Но для того, чтобы выиграть серию, петербуржцам нужно сотворить еще одно чудо – обыграть москвичей на их льду. Последние семь матчей на своем стадионе ЦСКА выиграл, но все серии рано или поздно заканчиваются.

Команды сыграют во вторник, 9 апреля, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало - в 19:30 (мск).

Трансляцию СКА - ЦСКА 9 апреля 2019 покажут на каналах «Матч ТВ» и «78» в 19.30.

СКА - ЦСКА 9 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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