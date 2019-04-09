На пресс-конференции, посвященной бою между «Рыжим Тарзаном» и блогером Артемом Тарасовым, представитель Дацика сломал шею

Там где Дацик, там скандал. Даже простая пресс-конференция, посвященная предстоящему бою между «Рыжим Тарзаном» и Youtube-блогером Артемом Тарасовым, не смогла пройти без происшествий. Один из представителей Вячеслава Дацика упал и сломал себе шею.

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- Закрытая пресс-конференция проходила на строящейся станции московского метро «Деловой центр». В какой-то момент парень, представлявший петербургского бойца, оступился и упал с перрона на рельсы, - рассказал очевидец, приславший запись инцидента в редакцию «Комсомольской правды».

Травма, судя по всему, оказалась серьезной, так как пострадавший не смог сам встать. В итоге присутствующим пришлось вызвать скорую. Приехавшие на место врачи забрали мужчину, заодно поставив ему предварительный диагноз - травма шейного отдела позвоночника с подозрением на перелом.

Сама пресс-конференция на фоне происшествия отошла на второй план.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/702190" frameborder="0"></iframe> Пресс-конференция перед боем Дацика и Тарасова.

Напомним, что в конце марта Youtube-блогер и мастер спорта по самбо Артем Тарасов бросил вызов грозе проституток и сыну Сварога Вячеславу Дацику. Тот, придя на запись шоу Амирана Сардарова на бой согласился. Сегодняшняя пресс-конференция состоялась как раз по этому поводу.

Основной интригой предстоящего боя остается то, как 75-килограммовый Тарасов будет противостоять 150-килограммовому Дацику, но это пока остается без ответа.