Обзор матча ЦСКА - СКА 9 апреля 2019 года: счет, голы, статистика игроков

Седьмой матч армейского дерби – что может быть лучше и интереснее? Финал Западной конференции затянулся до последней серии, и этому были рады все. Получился настоящий детектив: ЦСКА постоянно убегал вперед, СКА догонял!

Было непросто, но все-таки петербургский клуб не дал вырваться сопернику из своих цепких лап. В воскресенье в «Ледовом» армейцы Петербурга буквально на морально-волевых добыли победу над одноклубниками 3:2, и можно было все начинать сначала. Уже в Москве!!!

Никаких особых сюрпризов составами тренеры обеих команд друг другу не приготовили. Все возможные резервы давно были брошены в бой, и оставалось выжимать все возможное из кадров, которые под рукой.

Правда, у ЦСКА Кирилл Капризов вновь был «командирован» в четвертое звено, откуда был удален человек, уничтоживший СКА в пятницу Максим Мамин.

Илья Воробьев, тем более, не захотел ничего менять. От добра добра не ищут. И победный состав редко меняют. Только вместо получившего травму Динара Хафизуллина на лед вышел Артем Земченок.

Начали команды очень осторожно, словно были не на льду, а на минном поле. До голевых моментов дело долго не доходило, зато силовой борьбы хватало с избытком.

Впрочем, к концу периода армейцы Москвы стали все чаще опасно обстреливать ворота Шестеркина, а оборона СКА прогнозируемо начала ошибаться. Едва не стала для петербужцев роковым удаление Максима Карпова. Но, к счастью, за мгновение до гола, прозвучала сирена на перерыв!

Впрочем, уже следующий штраф оказался роковым для гостей. После отличной комбинации канадец Линден Вей поражал уже пустые ворота - 1:0!

Спустя две с половиной минуты москвичам удалось удвоить счет. На этот раз они поймали хоккеистов с берегов Невы на выходе из своей зоны, и Антон Слепышев с близкой дистанции отправил шайбу в цель – 2:0!

Все походило на нокаут, но выбрасывать полотенце раньше времени хоккеисты СКА не стали! У подопечных Ильи Воробьева хватило сил ускориться, и остаток двадцатиминутки прошел уже при их преимуществе. Забить, правда удалось только раз – на 31-й минуте Сергей Плотников, уже находясь на льду, сумел нанести точный бросок – 2:1!!

В третьем периоде игроки петербургского клуба безостановочно наседали на ворота Сорокина. Хозяева же упростили свою игру до примитивизма, и подобная тактика сработала. Постоянные выбросы успешно сбивали ритм наступления команды Ильи Воробьева.

До опасных моментов у ворот Сорокина дело не доходило, а несколько опасных моментов СКА реализовать не сумел.

За 2 же секунды до окончания периода Михаил Григоренко вколотил гвоздь в гроб соперника, забросив шайбу уже в пустые ворота – 3:1!!!

СКА восьмой раз подряд проиграл в Москве, и на этот раз ошибку уже не исправить – до следующего сезона.

Статистика матча ЦСКА - СКА 9 апреля 2019 года

Хоккей. Кубок Гагарина. Полуфинал. Седьмой матч.

ЦСКА (Москва) –– СКА (Санкт-Петербург) –– 3:1 (0:0; 2:1; 1:0)

1-й период

Голы: нет

Удаления:

Шалунов, 8:34 – 2 минуты (ЦСКА), Карпов, 18:59 — 2 минуты (СКА)

2-й период

Голы: Вей, бол., 25:17 (1:0), Слепышев, 27:54 (2:0), Плотников, 30:18 (2:1)

Удаления:

Командный штраф, 23:54 — 2 минуты (СКА), командный штраф — 2 минуты (ЦСКА),

3-й период

Голы: Григоренко п.в., 59:58 (3:2)

Удаления:

Плотников, 41:47 — две минуты (СКА)

Вратари: Шестеркин (58:28) – Сорокин

Общий штраф: 2 – 6

9 апреля. Москва. МСК «ЦСКА-Арена». 11 414 зрителей (12 100)

Счет в серии - 4:3

В финал Кубка Гагарина вышел ЦСКА, его соперником станет омский «Авангард».

Первая игра состоится в субботу, 13 апреля в Москве!!!