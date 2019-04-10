Мусорный вопрос в Петербурге: разделять или сжигать

На днях в центре Петербурга прошли общественные слушания на «мусорную» тему. Участники дискуссии вместе пытались найти пути решения этой проблемы, хотя бы на уровне города.

А КАК У НИХ?

И не случайно на встречу пригласили представителей соседней страны. Иностранный опыт будет очень полезен. Советник по окружающей среде Агентства регионального управления Южной Финляндии Теему Лехикойнен рассказал, что в его стране все дома, от коттеджей до многоэтажек, входят в общую систему сбора мусора. В каждой области есть свой центр, который занимается утилизацией. На каждом шагу специальные баки для пластика, бумаги и других отходов, разделять все это надо обязательно. Важный момент: жильцы многоквартирных домов платят столько, сколько раз машина приезжает за отходами. И это мотивация, ведь чем лучше сортируешь мусор сам, тем реже вызываешь машину.

- Из вторсырья в Финляндии производят различные товары, - отметил иностранный гость. - А смешанный мусор сжигают на специальных заводах, главная задача, которых, в первую очередь, дать тепло и энергию, а уже потом утилизировать отходы. В Финляндии есть закон об ответственности производителей, благодаря которому они оплачивают реализацию этого мусора. Так, например, компании, делающие аккумуляторы и батарейки, бесплатно вывозят опасные отходы из специальных пунктов, куда его приносят жители. Такая же система с бутылками и медицинскими отходами: приносишь обратно в магазин, получаешь за это деньги.

МОЖНО ЛИ НАЛАДИТЬ СИСТЕМУ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Главная проблема нашего города, по мнению председателя Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгения Пургина, в том, что «мы не владеем реальной обстановкой. У нас нет точных цифр, сколько мусора в Петербурге, и, следовательно, сколько нужно техники для его переработки».

Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская убеждена, что нужно думать не о переработке мусора, а о том, чтобы не допускать его появления.

- В нашей стране нет ни программ, ни органов, которые занимаются предотвращением образования отходов, - заявила активистка.

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов предложил позаимствовать опыт Финляндии.

С мнением депутата был не согласен гендиректор ОАО «Автопарк №1 Спецтранс» Анатолий Язев, заявивший, что «всегда был противником сжигания, но без этого нет никакой переработки». Он считает, что сжигать мусор ради энергии – нет смысла, в нашей стране и так полно ее источников.

- Как человек, занимающийся организацией переработки мусора 6 лет, я вам напомню, что у Санкт-Петербурга уже есть неудачный опыт разделения мусора, - взял слово Язев. - В свое время на спецконтейнеры было выделено 59 млн. рублей, но, как показал опрос, только 33% граждан поддержали такое нововведение.

С другой точкой зрения выступила замдиректора по развитию ООО «ПКФ Петро-Васт» Оксана Шумейко, она представила действующий проект по раздельному сбору отходов. Год назад их компания в нескольких районах Санкт-Петербурга установила контейнеры отдельно для сбора макулатуры и пластика. Результат показал, что 30% мусора сегодня выбрасывается раздельным путем. Значит, население готово к такому пути.

Слушания длились почти три часа. Особенно жаркими были споры о том, будет ли наше население разделять мусор да еще и платить за это. В одном сошлись точно, что прививать привычку сортировать отходы надо еще с детства. А сейчас нужно добиться того, что люди оплачивали по фактам вывоза мусора, а не за квадратный метр жилья и не на человека. Кроме того, по мнению собравшихся, нужно отсрочить ввод или же совсем не вводить систему единого оператора.

- Самое главное – диалог, и к этому нужно стремиться, - заключили участники слушаний.