Главный врач: Ирина Васильевна Жуковская – 42 года в медицине!

«Здоровье – наш главный козырь в жизни», - считает доктор.

О КЛИНИКЕ

В этом году Медицинский центр «XXI век» отмечает 20-летний юбилей. К солидной дате компания подошла в статусе одной из крупнейших на рынке медицинских услуг: ее филиалы расположены в Санкт-Петербурге, на Валдае и в Новосибирске.

За 2018 год специалисты Медицинского центра «XXI век» помогли более чем 230 000 пациентов. В прошлом году порог клиники переступил миллионный пациент! Это значит, что каждый пятый житель Санкт-Петербурга обращался за медицинской помощью именно в эту клинику.

- Самые большие ценности в жизни человека – это здоровье и время. Миссия нашего центра - оказание качественных медицинских услуг пациентам любых возрастов в удобное для них время, - говорят доктора.

Чтобы помогать пациентам и составлять достойную конкуренцию другим медицинским учреждениям, «XXI век» постоянно совершенствуется: внедряет современные методики лечения и диагностики, ежегодно вводит более 200 новых услуг. Врачи клиники проходят курсы повышения квалификации и участвуют в научных конференциях.

В Медицинском центе «XXI век» трудятся опытные детские и взрослые врачи: педиатры, терапевты, кардиологи, невропатологи, ЛОР-врачи, хирурги, урологи, гинекологи и другие специалисты.

В Центре Амбулаторной Хирургии (ЦАХ) работает современная операционная «day case surgery» («хирургия одного дня»), в которой выполняется широкий спектр лечебных и диагностических операций и манипуляций, применяются все виды анестезии, используемые в современной медицине. Помогают здесь не только взрослым, но и детям.

Также в центре есть собственная лаборатория, проводящая все виды исследований, цифровой рентген, выполняется маммография. А если требуется, специалистов можно вызвать на дом – в автопарке медицинского центра более 150 машин, что позволяет оперативно реагировать на каждый вызов в любом районе города и области. Причем, и амбулаторно, и на дому доктора оказывают полный комплекс медицинских услуг.

Во всех клиниках «XXI век» большое внимание уделяется удобству и комфорту пациентов – и здесь есть чем похвастаться! Например, все амбулаторные пункты открыты ежедневно с 7:30 утра до 22:00, чтобы даже самые занятые петербуржцы успевали сюда до или после работы.

На звонки, поступающие в круглосуточный Координационный центр, отвечают квалифицированные врачи, готовые проконсультировать пациентов по вопросам организации и оказания медицинской помощи.

В Петербурге работает 19 амбулаторных отделений центра. И регулярно открываются новые – одно из них на снимке. Фото: архив клиники.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Ежедневно пациентов Медицинских центров «XXI век» принимают более 600 квалифицированных врачей разных специальностей, среди них порядка 50 кандидатов и 4 доктора медицинских наук. Педиатрическая служба центра является самой крупной в Санкт-Петербурге – здесь работает более 150 квалифицированных и опытных врачей.

- Нам важно, чтобы наши сотрудники любили свою профессию. Мы ценим профессионализм, гибкость и человекоориенитрованность. Мы поддерживаем слаженную работу, взаимное уважение и требовательность коллег друг к другу, - говорят в клинике. - Как и 20 лет назад нашу команду объединяет идея создания и реализации совершенной системы медицинской помощи, основанной на особенном отношении врача к пациенту. Мы ориентированы на инновационность, универсальность, индивидуальный подход в работе с пациентами, а также на непрерывное совершенствование в организации работы.

В клинике выстроена и работает внутренняя система проверки качества оказания медицинских услуг. Следят за работой центра и внешние эксперты – страховые компании. А выигрывает в итоге пациент, потому что получает качественную медицинскую помощь.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В прошлом году медицинский центр «XXI век» открыл два новых амбулаторных отделения. А ещё в клинике появилось новое направление - косметология. Пополняется и список оборудования: приобретен фракционный СО2 лазер More-Xel Афродита для консервативного лечения урологических, гинекологических и дерматологических заболеваний, а также для проведения косметических процедур.

Также были введены новые методики лечения дерматологических заболеваний: пикоимпульсный метод лазерного лечения грибка и деформации ногтей, бородавок и мозолей на аппарате PinPoint laser (США). И кстати, в Санкт-Петербурге PinPoint laser есть только в медицинском центре «XXI век».

С 2018 года в клинике проводятся артроскопические операции на коленном и плечевом суставах.

КОНТАКТЫ

Адрес: в Петербурге работает 19 амбулаторных отделений медицинского центра.

Телефон: круглосуточный Координационный центр – 8 (812) 380-02-38.

Сайт: www.mc21.ru