Сергей Юрьевич Гребенщиков: Медицинская клиника «Лонга Вита»

В юности Сергей Юрьевич думал, что медицина — это не профессия, а искусство, целая философия взглядов на болезнь. Конечно, со временем взгляды немного трансформировались.

—Идеализм врачу мешает. Он должен быть реалистом, прагматиком, делать тяжелый выбор, быть готовым к последствиям своих решений... Но я до сих пор уверен, что это работа, от которой зависит очень многое, если не все, — считает Гребенщиков.

По его мнению, главное достижение врача, к которому нужно без устали стремиться, это сама борьба с природой, победа над смертью, продление и улучшение жизни.

—Спасение — это дар, который дается свыше. К сожалению, спасения может и не быть, как бы ты ни старался, сколько бы ни отдал сил... Но ради самой попытки стоит быть врачом, — уверен он.

Сергей Юрьевич в медицине уже семь лет. В клинике «Лонга Вита» он работает с ее открытия и специализируется на ультразвуковой диагностике онкологических заболеваний молочной железы, брюшной полости, почек, мочевого пузыря, предстательной железы, матки и яичников, а также оказывает паллиативную и симптоматическую помощь онкологическим пациентам.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Насколько актуальна проблема онкологических заболеваний для петербуржцев?

—Она актуальна для всех стран и народов. В России смертность от этой категории недугов занимает второе место, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Для жителей Петербурга проблема онкологических заболеваний стоит особенно остро: плохая экология, питание, стресс, работа в ночное время, вредные привычки — неотъемлемые спутники мегаполиса.

Диагностика данных заболеваний довольно сложна, но еще сложнее — лечить злокачественные опухоли. Нужен комплексный подход, слаженная работа множества специалистов и большие материальные затраты... Медицина должна быть профилактической: лучше предугадать болезнь и действовать превентивно.

—Какие симптомы говорят о том, что пора обратиться к онкологу?

—Это постоянный кашель, необъяснимая потеря веса или аппетита, отвращение к мясу, слабость, упадок сил, потливость, затруднение при глотании, наличие крови в моче или кале, кровянистые выделения при кашле, проблемы с мочеиспусканием, неприятные ощущения в кишечнике, вздутие живота, тяжесть, тошнота, изменения внешнего вида кожи (родинок), желтушность, кожный зуд, длительно незаживающие раны, боль без видимых причин, повышение температуры, припухлость лимфатических узлов и мягких тканей, анемия и нарушения зрения.

Также в зоне риска люди с отягощенной наследственностью по онкологическим заболеваниям, с предраковыми заболеваниями: эрозией, лейкоплакией шейки матки, папилломой, язвенным колитом, атрофическим гастритом, полипами, кистой, кожным рогом, кератоакантомой и пищеводом Барретта.

—Каковы перспективы онкологии?

—Это наука, впереди у которой еще множество открытий. Сегодня человечество накопило большой багаж знаний про новообразования, однако новые открытия ставят и новые вопросы.

Мы живем в удивительное время. Если раньше исследователи изучали клетки, то сегодня это уже молекулярный уровень. Перспектива за исследованиями в области иммунотерапии, противоопухолевого иммунитета, генома. Я верю, что довольно скоро человечество научится лечить злокачественные опухоли.

—Есть ли у вас любимый фильм или сериал о врачах?

—Есть любимый мультсериал о медицине — «Необыкновенная схватка».

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