2019-04-10T10:07:29+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Денис Владимирович Поляков: Балтийские Реабилитационные технологии

Главный врач, реабилтолог, участник номинации «Петербургский доктор года»
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Главная гордость доктора - 5000 человек, которые с его помощью успешно прошли программу реабилитации. Фото: личный архив.Главная гордость доктора - 5000 человек, которые с его помощью успешно прошли программу реабилитации. Фото: личный архив.
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Денис Владимирович в медицине уже 16 лет. В 2012 году он основал первую в Петербурге амбулаторную службу реабилитации для тяжелых больных — компанию «Балтийские Реабилитационные технологии». По сей день он является ее генеральным директором и ведущим специалистом.

Доктор уверен, что главное его достижение — это целых пять тысяч успешно проведенных программ реабилитации.

—Это не безликая статистика, а пять тысяч человек, жизнь которых благодаря нашей команде стала лучше, — подчеркнул врач.

В арсенале Полякова кинезотерапия, эрготерапия, PNF, Bobath-терапии, ЭКЗАРТА, кинезиологическое тейпирование, применение препаратов ботуллотоксина для лечения спастичности и даже авторские методики.

Более того, с 2011 года Денис Владимирович работает ассистентом на кафедре лечебной физкультуры и спортивной медицины СЗГМУ имени Мечникова.

Член Международного общества физических терапевтов-специалистов по реабилитации позвоночно-спинномозговой травмы (SCIPT), доктор Поляков написал более 20 научных работ и стал автором целой образовательной программы.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Почему вы решили стать врачом?

—Как-то с детства стремился в медицину. Когда пришло время выбирать ВУЗ, ни минуты не сомневался.

—Насколько актуальна ваша специализация для жителей Петербурга?

Она одна из самых востребованных. Постоянно сталкиваюсь с этой проблемой нехватки кадров, когда подбираю персонал.

—В каких ситуациях петербуржцы чаще всего становятся подопечными реабилитологов?

—Реабилитолог — это врач, к которому пациент попадает полностью обследованным и с установленным диагнозом. Могу только сказать, что везде в мире существует принцип: после тяжелого заболевания или травмы нужно проходить реабилитацию.

—Какие открытия в реабилитологии вы считаете самыми полезными?

—Очень интересны работы по восстановлению целостности спинного мозга. Если это получится, то сотни тысяч людей смогут вернуться к полноценной жизни.

—Быть петербургским доктором — что это значит для вас?

—Безусловно, это великая честь и огромная ответственность.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

На сайте: balt-reatech.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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