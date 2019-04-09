МегаФон ждет участников «Будущее зависит от тебя»

10 и 11 апреля в Санкт-Петербурге в Центре футбольной подготовки «Восхождение» пройдет II этап открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

Турнир состоится в Петербурге уже в 15-й раз. Этот спортивный проект не имеет аналогов и является единственным всероссийским турниром по футболу для детей, находящихся на попечении государства. Соревнования проводятся компанией «МегаФон» совместно с Российским футбольным союзом, Министерством спорта РФ, Министерством просвещения РФ. Турнир является обладателем международной премии «Peace and Sport» как лучший спортивный социальный проект мира.

В 2019 году в Санкт-Петербург на II этап приезжают юные футболисты, юноши и девушки 2003-2008 годов рождения из 6 регионов РФ (Калининградской, Мурманской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Вологодской областей), ставшие победителями в своих городах и областях. Участие в спортивном празднике принимают также команды из Петербурга - из центров содействия семейному воспитанию №12 Петроградского района и №15 Фрунзенского района. Всего 11 команд, 88 мальчишек и девчонок в старшей и младшей возрастной группах, будут бороться за главный приз – поездку в Сочи на финал соревнований «Будущее зависит от тебя».

Церемония награждения победителей состоится 11 апреля. В ней планируется участие председателя Комитета по физической культуре и спорту, олимпийской чемпионки по легкой атлетике Натальи Антюх, главы администрации Кировского района Сергея Иванова, PR-директора СЗФ ПАО «Мегафон» Кермен Манджиевой, легенды ФК «Зенит», директора Академии «Зенит» Анатолия Давыдова и др.

О проекте «Будущее зависит от тебя»

В 2018 году в открытых соревнованиях приняли участие пять тысяч участников и 800 команд из 140 городов семи стран мира. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 741 видеоанкет об участниках турнира, 634 из них уже обрели новую семью.

Соревнования были отмечены Президентом России Владимиром Путиным, который пригласил победителей на первый матч Кубка Конфедераций 2017 Россия – Новая Зеландия на стадионе «Санкт-Петербург Арена».