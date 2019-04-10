Студентка, отбившаяся от вооруженного грабителя, оказалась боксером

Жителей Петербурга изумила новость, как 16-летняя студентка голыми руками отбилась от вооруженного ножом грабителя. Налетчик напал на девушку возле подъезда, угрожая ножом. Преступник решил, что ему попалась легкая добыча и хотела отобрать у хрупкой жертвы телефон. Но тут все пошло не по плану…

- Около 21 часа у дома 24/3 на Комендантском проспекте неизвестный, угрожая ножом, пытался отобрать мобильный телефон у девушки, но, встретив активное сопротивление, ничего не похитив, с места происшествия скрылся, - рассказывали ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Эта история вызвала серьезное недоумение у горожан. Пользователи соцсетей стали сомневаться, что студентка может дать бой мужчине. Да еще и с ножом. «Это как надо пнуть грабителя, чтобы он просто убежал?», - удивлялись комментаторы. И девушка решилась рассказать, как это было: «Я пнула его в пах!», - коротко, но емко объяснила студентка.

Студентка не захотела расставаться со своим телефономФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Героиней оказалась 16-летняя учащаяся колледжа «Петростройсервис» Елена. Девушка учится на повара и увлекается спортом. Последнее и помогло ей в неравной схватке с налетчиком.

- Я вышла из такси возле парадной и пошла домой, - рассказала «КП-Петербург» Елена. - Заходила со стороны дворов. Было темно. Я поставила сумку на перила, достала телефон и начала светить фонариком, чтобы найти ключи. В этот момент мне зажимают рот и на ухо говорят: «Отдай телефон или я тебя зарежу». Я повернулась и оттолкнула грабителя. Но он меня завалил и схватился за телефон. Я стала его пинать в область паха со всей силы. После этого он достал нож и два раза замахнулся, но я увернулась. Крутилась в разные стороны.

Удары в пах сработали, и налетчик стал терять силу.

- Я стала кричать: «Помогите!», - вспоминает студентка. – В этот момент во дворе появились прохожие. Он их увидел, испугался и убежал.

Нападавший был выше Лены. Но и это ее не смутило.

- Раньше я занималась кикбоксингом, но бросила занятия из-за операции - мне удалили желчный пузырь, - поясняет Лена. – Но если бы даже я не увлекалась спортом, уверена, все равно дала бы ему отпор! Сразу же после случившегося я зашла домой и рассказала обо всем маме, вместе с ней мы пошли в полицию и написали заявление.

Сейчас грабителя ищет полиция.

- Я запомнила, что на нем были футбольные бутсы, черные штаны, серая шапка и черная куртка, - вспоминает студентка. - Он мигрант: с бородой, нос с горбинкой. На вид лет 20-25. Рост около 170 сантиметров.