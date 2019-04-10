Производство АО «ОДК-Климов» одобрено Росавиацией

АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) успешно прошло проверку на соответствие Федеральным авиационным правилам АП-21 в части «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей».

В 2016 году вступило в силу постановление Правительства РФ № 1011 о передаче функций по сертификации организаций, осуществляющих изготовление авиационной техники Росавиации. По истечении срока действия сертификата одобрения производственной организации, ранее выданного ОДК-Климов АР МАК, возникла необходимость проведения работ по получению аналогичного документа в Росавиации.

С 3 по 7 декабря 2018 года экспертами Росавиации была проведена очная проверка всех подразделений и служб организации, обеспечивающих производство авиационных двигателей и систем автоматического управления, – производственных цехов, конструкторских и технологических подразделений, службы качества. По итогам проверки и устранения в кратчайшие сроки незначительных замечаний, АО «ОДК-Климов» был выдан сертификат одобрения производственной организации №ФАВТ-И-29.

Фото предоставлено ОДК Климов.

ОДК-Климов руководствуется политикой в области качества, которая направлена на обеспечение стабильно высоких показателей надежности, экономичности и удобства эксплуатации изделий на всех этапах их жизненного цикла. В 2017 году предприятие получило сертификат на соответствие требованиям международного стандарта AS 9100.

Напомним, в 2017 и 2018 годах ОДК-Климов было отмечено почетным знаком «За качество товаров (продукции), работ и услуг». Эта награда присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям Санкт-Петербурга, которые вносят значительный вклад в повышение конкурентоспособности отечественных товаров, выполнение программ импортозамещения и укрепление экономики региона.