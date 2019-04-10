2019-04-10T15:11:52+03:00
Новости компаний

Технологии «МегаФона» помогут российским хирургам спасать жизни

В распоряжение лучших врачей будет предоставлена телемедицинская платформа
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Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д.Федорова и «МегаФон» подписали соглашение, в рамках которого оператор связи представляет в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу – облачный сервис, позволяющий проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения.

Члены Общества получат доступ ко всему функционалу телемедицинской платформы, что позволяет из любой точки мира и в любое время контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь к платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборулование.

Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинским исследовательским центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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