Технологии «МегаФона» помогут российским хирургам спасать жизни

Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д.Федорова и «МегаФон» подписали соглашение, в рамках которого оператор связи представляет в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу – облачный сервис, позволяющий проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения.

Члены Общества получат доступ ко всему функционалу телемедицинской платформы, что позволяет из любой точки мира и в любое время контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь к платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборулование.

Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинским исследовательским центре.