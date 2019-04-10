2019-04-10T18:40:12+03:00
Происшествия

Из-за кишечной инфекции в Петербурге закрыли детский сад

Пока малыши на карантине, в учреждении проводит проверку Роспотребнадзор
Полина ЖУКОВА
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В Красногвардейском районе из-за кишечной инфекции у 21 ребенка проверяют детский сад. Фото: Архив "КП".В Красногвардейском районе из-за кишечной инфекции у 21 ребенка проверяют детский сад. Фото: Архив "КП".
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Все воспитанники детского сада №53 Красногвардейского района Петербурга отправились домой. Кто-то – пережидать карантин, а кто-то справляться с недомоганием. Учреждение временно закрыли из-за острой кишечной инфекции. С болезнью слег сразу 21 ребенок, а 9 их них попали в больницу. Со вторника, 9 апреля, Роспотребнадзор проводит в саду проверку. И, судя по всему, с питанием там было не все в порядке.

– В ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения при организации питания детей, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Правда, до окончания проверки специалисты не сообщают, из-за чего именно детки мучаются чем-то похожим на гастроэнтерит и энтероколит. Проще говоря – болями в животе, тошнотой, рвотой и нарушениями стула. Нередко все это сопровождается и повышенной температурой.

У всех работников детского сада (в том числе и из пищеблока) и всех детей уже взяли необходимые анализы. На проверку отправили и пробы питания. А пока идут все эти мероприятия, в самом садике проводят дезинфекцию.

Но не спешат с выводами и сами родители. Говорят, садик хороший, да и поболеть в этом возрасте дети, что называется, «любят».

– В сад этот ходим давно, полностью им довольна, и проблем никогда не было. Нас коснулась инфекция, но детки всегда у всех болеют, не только в этом саду. Поэтому ничего страшного в этом не вижу, – рассказала «КП-Петербург» одна из родительниц.

– В 53-й сад ходит моя дочь. Все дети из сада, не попавшие в больницу, сдали анализы. Мой ребенок болеет с выходных, но чем конкретно, будет известно, когда получим результаты проверки анализов, – добавляет другая мама.

Оперативно получить комментарий от руководства самого детского сада не удалось. Судя по информации на сайте учреждения, для детишек организовано четырехразовое питание, а пищеблок оснащен современной техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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