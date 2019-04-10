OBI обновляет все гипермаркеты в Санкт-Петербурге

Главная цель изменений – сделать магазины еще удобнее для тех, кто делает ремонт или обновляет интерьер.

Первым обновили ОБИ Лахта. Этот магазин открылся в Петербурге в 2006 году, и именно с него и началось обновление всех магазинов сети в Северной столице. В первую очередь здесь перестроили торговый зал – изменили расположение и площадь отделов с учетом интересов и потребностей различных типов покупателей.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Главный маршрут теперь проходит через все основные отделы магазина и завершается в Садовом центре. Однако покупатели, которые пришли в магазин в поисках товара для легкого обновления и преимущественно заинтересованы в декоративных категориях, могут сократить этот путь и найти все ключевые декор-категории в одной зоне. Тем покупателям, которые заинтересованы в строительных категориях, предложен маршрут к зоне «Стройки», которая логично соседствует с декоративными отделами.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

И, конечно же, тот, кто пришел в ОБИ Лахта за садовым ассортиментом, может сразу пройти в Садовый рай. Таким образом, уже на входе охвачены интересы трех ключевых категорий покупателей. Путь покупателя стал более удобным. Отделы расположены в интуитивно понятной последовательности, наиболее востребованные товары выложены в наиболее доступных местах вдоль маршрута. Кроме того, значительно расширился ассортимент товара во всех категориях, и теперь покупатель сможет найти соответствующие предложения во всех ценовых сегментах.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

Перестройка затронула не только торговый зал, но и все технические и инженерные системы магазина. К тому же, благодаря переносу входа, зона клиентского сервиса расширилась в полтора раза. В одном месте теперь можно получить онлайн-заказ, вернуть товар, оформить гарантию, зарядить любые виды мобильных устройств.

Но, пожалуй, самая яркая перемена в обновленных магазинах ОБИ - это появление в торговых залах шоу-румов с готовыми решениями для ванных комнат. Здесь представлены различные варианты отделки - как типовые, так и нестандартные идеи, демонстрирующие последние тренды в дизайне ванных комнат. Каждый из предложенных вариантов легко повторить у себя дома с товарами из ОБИ.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

- Потребности и ожидания покупателей меняются и очень важно понимать – как именно. Сегодня далеко не все готовы самостоятельно искать и реализовывать решения в ремонте или дизайне интерьера. Многие хотят прийти в магазин и увидеть подсказку, или приобрести уже готовый вариант, - рассказал на открытии обновленного гипермаркета операционный директор ОБИ Россия Артур Кутритц. - Чтобы стать ближе к покупателю, в сети гипермаркетов ОБИ и был задуман глобальный проект по ремоделингу. Начался он в 2017 году с московских магазинов, а в 2019 году одним из приоритетов компании стал ремоделинг магазинов в Северной столице.

Так что в ближайшие годы полное обновление ждет все петербургские гипермаркеты ОБИ. До конца 2019 года ремоделинг завершится в ОБИ Пулково и ОБИ Космонавтов. Далее в течение двух лет полное обновление ждет ОБИ Дыбенко и ОБИ Парнас.

В модернизированных гипермаркетах сети будут реализованы самые современные решения на рынке товаров для ремонта. В них будут сочетаться вдохновляющая атмосфера, готовые идеи, удобный процесс покупки и широкий ассортимент, подобранный с учетом новейших трендов в дизайне интерьера и потребностей покупателей.

Фото предоставлено компанией ОБИ.

- Меняться будет и подход к обслуживанию покупателей. В магазинах станет больше сотрудников сервисных центров, расширится зона работы с онлайн-заказами, в том числе с сервисом «Закажи и забери». Дело в том, что доля онлайн-продаж неуклонно растет и мы продолжим развивать этот канал, делая акцент на удобстве покупателя, расширении предложения на сайте, использовании новых способов коммуникации, - добавляет Артур Кутритц.