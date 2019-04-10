На телеканале ТВ-3 в настоящее время идет первый сезон обновленного реалити «Последний герой», в котором за денежный приз сражаются две команды – актеров и экстрасенсов. Во втором сезоне проекта канал ТВ-3 возвращает оригинальный формат проекта – теперь героем шоу сможет стать каждый.

Телеканал ТВ-3 объявил кастинг на второй сезон реалити-шоу «Последний герой» в Санкт-Петербурге. Он состоится 13 апреля по адресу: отель Дипломат, Дегтярный пер., 7А.

С собой достаточно взять только паспорт РФ.

Анкету участника можно посмотреть на официальном сайте телеканала ТВ-3

Стань «Последним героем»! Приходи на кастинг нового сезона шоу ТВ-3!