Вильярреал – Валенсия 11 апреля 2019: Прогноз на матч 1/4 Лиги Европы «Вильярреал» - «Валенсия»

Испанские междусобойчики на решающих этапах еврокубков - давняя истории. Причем «Валенсия» стала заметной фигурой в этих междусобойчиках еще 20 лет назад, когда «летучие мыши» (прозвище «Валенсии») добрались до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу».

Потом у этой команды еще один проигранный финал главного клубного турнира континента, а в 2004 году «Валенсия» стала наконец победительницей еврокубка. Но то была не Лига чемпионов, а Кубок УЕФА, который получил нынешнее название только в 2009-м году. Лига Европы (ранее - Кубок УЕФА) вообще в 21 веке узурпирован испанскими командами. Вдумайтесь из 18 розыгрышей (начиная с сезона 2001/02) команды с пиренейского полуострова побеждали в турнире 9 (!) раз. Если даже в этом году Лигу Европы выиграют не испанцы, это - половина! Причем «Севилья» под руководством знакомого российским болельщикам Унаи Эмери побеждала трижды подряд, а в общей сложности пять раз, трижды Лигу Европы брал «Атлетико» и лишь раз «Валенсия». Второй по статусу международный турнир Европы вообще — вотчина испанских команд «второго эшелона». Пока традиционные «гранды», «Реал» с «Барселоной» с разной степенью успеха выступали в Лиге чемпионов, их чуть менее титулованные соперники успешно убирали с дороги команды других стран в Лиге Европы.

У хозяев поля, «Вильярреала» заметных достижений в Европе пока нет. Обидчики «Зенита» в 1/8 ни разу не выходили даже в финал, Да и успех в противостоянии с «Зенитом» многие назвали сенсацией - ведь в чемпионате Испании «Вильярреал» только выбирается со дна таблицы, при том, что «Валенсия» находится на привычных позициях- претендует на выход в Лигу чемпионов. Особенность этого матча в том, что обе команды прошли в четвертьфинал, обыграв российские команды («Вильярреал» выиграл у «Зенита», «Валенсия» вырвала победу по сумме двух матчей у «Краснодара».

Ну а самая привлекательная особенность пиренейского междусобойчика - нападающий сборной России Денис Черышев. Выступающий на правах аренды за «Валенсию», Черышев принадлежит именно «Реалу». В очной встрече напомнить о себе своему клубу, да еще в двух шагах от финала еврокубка лучше повода доказать свою состоятельность придумать сложно. Кстати, уже известно, что в заявку на матч Денис попал. Осталось узнать - выйдет ли в стартовом составе.

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – ничья. (1:1)