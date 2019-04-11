Секс, оргии и танцы: В Петербурге прикрыли свингер-клуб, который работал под видом оздоровительного центра

Как говорится, каждый развлекается, как хочет. В Петербурге любители сексуальных утех устроили свой свингер-клуб с баней, бассейном и пикантным декором. Накануне, 10 апреля, сотрудники комитета по контролю за имуществом города на Неве устроили проверку одного арендованного подвального помещения в Красногвардейском районе. Дело в том, что у арендаторов накопился долг в 390 тысяч рублей. Город начал расторгать договор и выехал на место.

По официальных документам, в жилом доме № 6 на Таллинской улице находился оздоровительный центр «Темп», однако, на самом деле, спортом там и не пахло.

- Сотрудники комитета Смольного, кому принадлежит само помещение, устроили проверку подвала площадью около 300 метров и сильно удивились. Оказалось, что вместо оздоровительного центра арендаторы устроили там притон для интимных услуг, - сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

В клубе находились баня, бассейн, танцпол и бар Фото: Смольный

Зайдя в подвал, сотрудники Смольного оказались в клубе для любителей сексуальных утех. Для создания определенного настроения, стены заведения были декорированы женским бельем, костюмами из латекса, эротическими картинками и зазывающими надписями.

Кроме того, для удобства создатели клуба сделали перепланировку помещения, как оказалось, незаконно. В заведении было все для настоящего взрослого отдыха: бар, танцпол со светомузыкой, бассейн, сауна, и, разумеется, отдельные комнаты для приватных встреч.

На сайте свингер-клуба размещена информация о том, что они частное закрытое заведение для людей, которые не прочь развлечься и даже обменяться своими сексуальными партнерами. Помимо прочего на информационном ресурсе содержатся правила посещения заведения, стоимость услуг и расписание шоу-программ.

Так как проституток клуб не держал, то в быстром порядке его не закрыли. Однако комитет намерен закончить все проверки и попросить освободить любителей эротических развлечений освободить помещение по-хорошему.