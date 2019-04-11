2019-04-11T10:16:20+03:00
Недвижимость

За безопасностью жителей новостроек проследит умная система

Современные технологии обеспечат обитателям новых кварталов дополнительную надежность, удобство и комфорт
Оксана Никулина
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Поэтапное внедрение «Безопасного квартала» начнется с одного из кварталов жилого района «Юнтолово» в Приморском районе. Фото: Пресс-служба Главстрой-СПб.Поэтапное внедрение «Безопасного квартала» начнется с одного из кварталов жилого района «Юнтолово» в Приморском районе. Фото: Пресс-служба Главстрой-СПб.
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ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАХА

Безопасность рядом с домом, во дворе и парадном - серьезный аргумент «за» при покупке квартиры в новом жилом комплексе. Особенно если речь идет о масштабных проектах комплексного освоения территорий, где вместе с жильем строятся дороги, садики, школы, появляются парковки и открываются магазины. Ведь от мелких ДТП, хулиганства и прочих бытовых неприятностей на территории жилого квартала не застрахован никто, а чем больше людей живет в микрорайоне, тем выше вероятность нарушения правопорядка.

Какой именно уровень безопасности получают жители новых микрорайонов, целиком и полностью зависит от застройщика, потому что нет никаких законодательных норм, обязывающих обеспечивать новостройку и ее придомовую территорию дополнительными охранными системами. Их разнообразие во многом зависит от доброй воли застройщика, класса и масштабов жилого комплекса.

В большинстве новых домов сегодня используется стандартный набор средств безопасности: видеонаблюдение, домофоны, иногда застройщик огораживает территорию и создает закрытые дворы. Некоторые компании идут дальше и разрабатывают новые решения для охраны жизни и имущества жильцов. К примеру, свой аппаратно-программный комплекс, который объединит в себе интеллектуальное видеонаблюдение, средства реагирования и оповещения, начала проектировать компания «Главстрой Санкт-Петербург».

КТО И КАК НАС ЗАЩИТИТ?

Система называется «Безопасный квартал». Ее основная задача - наблюдать за всем, что происходит на территории микрорайона: во дворах, внутриквартальных проездах, детских площадках, а затем в режиме реального времени анализировать данные и при необходимости принимать меры. Автоматика призвана распознать тревожные ситуации на ранних стадиях и снизить риски их появления. Раньше подобных решений в проектах комплексного освоения петербургских территорий не применялось.

Какие возможности есть у новой системы? Прежде всего оперативно сообщать диспетчеру о ДТП, возгораниях или повреждениях коммуникаций, о случаях вандализма, нарушениях общественного порядка и других происшествиях в жилых кварталах. Например, если человеку вдруг стало плохо, он упал на улице, это обнаружит видеокамера. Система автоматически подаст экстренный сигнал оперативным службам, отправит видеозапись, укажет точное место и характер происшествия, и помощь может прийти гораздо быстрее, чем прежде. Или другая ситуация: когда машину задели на парковке, найти виновника практически невозможно. В системе «Безопасный квартал» будет формироваться база фото- и видеофиксации, которая в таких случаях может помочь.

Также «Безопасный квартал» сможет сообщать о забытых вещах, подозрительном поведении посетителей детской площадки или пассажиров лифтов. Ведь одна из главных задач системы - предупреждать проблемные ситуации еще до того, как они возникли. А еще она позволит контролировать бесперебойность работы систем пожарной и энергетической безопасности, качество уборки территории, отслеживать регулярность вывоза снега и бытовых отходов. Среди возможностей «Безопасного квартала» - фиксация превышения допустимой скорости автомобилей, нарушения правил парковки или выгула домашних животных. Эти данные можно будет передавать в соответствующие органы.

- Безопасность и комфорт жителей - это приоритеты в нашей работе. Поэтому мы инициировали оснащение жилых комплексов системой «Безопасный квартал» - впервые для петербургских проектов комплексного освоения территорий. Система обеспечит дополнительную охрану здоровья и имущества жильцов, повысит комфортность жизни в новых районах «Юнтолово» и «Северная долина», - говорит генеральный директор компании «Главстрой Санкт-Петербург» Александр Лелин.

Пилотная версия новой системы безопасности будет запущена до конца года - сейчас застройщик готовит проектную документацию. Сначала ее установят в одном из кварталов жилого района «Юнтолово» в Приморском районе. После успешного прохождения испытаний поэтапное внедрение «Безопасного квартала» запланировано на всей территории «Юнтолово» и жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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