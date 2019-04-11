«Сумасшедшие дни» в ТК «Невский Центр» пройдут с 10 по 14 апреля

«Сумасшедшие дни» это не сезонная распродажа или скидки на прошлые коллекции! Главная особенность акции - в уникальном ассортименте товаров из новой коллекции брендов-партнеров по невероятно низким ценам. Обувь, одежду, аксессуары и предметы для дома нельзя будет купить по таким низким ценам в другие дни, так что поторопитесь.

Впервые «Сумасшедшие дни» в ТК «Невский Центр» прошли весной 2011 года. Акция проводится одновременно во всех универмагах Стокманн в России: в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге. «Сумасшедшие дни» всегда проходят в середине апреля и середине октября и длятся строго пять дней.

- Из года в год во время акции «Сумасшедшие дни» мы наблюдаем прирост покупателей, - отмечает директор по маркетингу СТОКМАНН Яна Машина. - Наша компания вкладывает много сил в подготовку и проведение этой уникальной для рынка акции. Количество посетителей по сравнению с обычными днями в «Сумасшедшие дни» увеличивается в 5-6 раз.

- Мы всегда поддерживаем инициативы наших арендаторов, - рассказал директор ТК «Невский Центр» Илья Иоффе. - Акция «Сумасшедшие дни» - большое событие в масштабах города. Посещаемость торгового комплекса «Невский Центр» во время проведения этой акции увеличивается вдвое. Универмаг «Стокманн» – один из наших основных и, несомненно, крупнейших арендаторов, и мы с удовольствием поддерживаем такую акцию. Кстати, некоторые другие арендаторы ТК «Невский Центр» тоже подключаются и предоставляют скидки в эти дни.

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