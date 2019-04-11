2019-04-11T10:57:44+03:00
Досуг

«Сумасшедшие дни» в ТК «Невский Центр» пройдут с 10 по 14 апреля

«Стокманн» проводит свою ежегодную акцию, которая длится пять дней
Поделиться:
Фото предоставлено PR-Агентством «Пресс Папье».Фото предоставлено PR-Агентством «Пресс Папье».
Изменить размер текста:

«Сумасшедшие дни» это не сезонная распродажа или скидки на прошлые коллекции! Главная особенность акции - в уникальном ассортименте товаров из новой коллекции брендов-партнеров по невероятно низким ценам. Обувь, одежду, аксессуары и предметы для дома нельзя будет купить по таким низким ценам в другие дни, так что поторопитесь.

Впервые «Сумасшедшие дни» в ТК «Невский Центр» прошли весной 2011 года. Акция проводится одновременно во всех универмагах Стокманн в России: в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге. «Сумасшедшие дни» всегда проходят в середине апреля и середине октября и длятся строго пять дней.

- Из года в год во время акции «Сумасшедшие дни» мы наблюдаем прирост покупателей, - отмечает директор по маркетингу СТОКМАНН Яна Машина. - Наша компания вкладывает много сил в подготовку и проведение этой уникальной для рынка акции. Количество посетителей по сравнению с обычными днями в «Сумасшедшие дни» увеличивается в 5-6 раз.

- Мы всегда поддерживаем инициативы наших арендаторов, - рассказал директор ТК «Невский Центр» Илья Иоффе. - Акция «Сумасшедшие дни» - большое событие в масштабах города. Посещаемость торгового комплекса «Невский Центр» во время проведения этой акции увеличивается вдвое. Универмаг «Стокманн» – один из наших основных и, несомненно, крупнейших арендаторов, и мы с удовольствием поддерживаем такую акцию. Кстати, некоторые другие арендаторы ТК «Невский Центр» тоже подключаются и предоставляют скидки в эти дни.

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Моноспектакль «Люка» - поэтическая история любви Александра Печерского: 11 апреля в Парке Культуры и Чтения "Буквоед"
После спектакля состоится встреча с авторами книг: "Собибор: восстание в лагере смерти", "Собибор: возвращение подвига Александра Печерского" и "Собибор. Хроника восстания в лагере смерти"
Новости 24
Жители Петербурга останутся без горячей воды с 21 мая
Охота на браконьеров: В Ленобласти задержали мужчину, убившего дикую свинью
В Петербурге угнали автомобиль стоимостью в 7 миллионов рублей
В Петербурге женщина 10 метров протащила на капоте сбитого школьника
В Кудрово автомобиль вылетел в реку и утонул
Погода на 11 апреля в Петербурге: Холодно и снег
Здание бывшей Академии легкой промышленности имени Кирова на Суворовском 50-52 стало памятником
С 12 апреля в Петербурге стартует навигация по рекам и каналам города
На Ленинском проспекте ГИБДД со стрельбой ловила серебристый микроавтобус
Помощника прокурора Петербургского метрополитена поймали на взятке
Вокруг КАД и на трассах Ленобласти собрали 470 тонн мусора
Следком начал проверку после отравления малышей в детском саду Красногвардейского района
Прокуратура проверит подрядчика, из-за которого жители многоэтажек в Сосновом Бору остались без лифтов
Вход на «Нарвскую» и «Чернышевскую» ограничат на три и пять месяцев соответственно
У Александровской больницы по просьбам горожан поставят светофор
Петербургский полумарафон ограничит движение по Крестовскому острову
Жители намыва на Васильевском острове жалуются на необустроенность территорий