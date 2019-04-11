Международный культурный проект «Русские сезоны» в Александринском театре

Искусство – это язык, который все понимают. Именно это утверждение уже третий год подряд подтверждает международный проект «Русские сезоны»: глобальный фестиваль, который открывает новые возможности для межнационального диалога и показывает, как культура выступает истинным послом мира. В рамках проекта на протяжении года в одной из стран, публике презентуется богатство, самобытность и масштаб культуры России. Организаторами проекта выступают Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации.

Александринский театр традиционно является участником международного проекта «Русские сезоны», а художественный руководитель Валерий Фокин является Послом международного культурного проекта «Русские сезоны». Именно поэтому, вечером 9 апреля в стенах известного театра журналистам показали закулисье и пригласили на спектакль «Швейк. Возвращение» народного артиста России лауреата Государственных премий России Валерия Фокина.

В 2017 году «Русские сезоны» впервые выступили в Японии. Торжественное открытие состоялось в июне в рамках гастролей Государственного академического Большого театра России. В фестивале приняли участие более 20 учреждений культуры, при этом география мероприятий в Японии превысила сорок городов.

В 2018 году «Русские сезоны» стартовали в Италии. Торжественное открытие состоялось 14 января в Риме в рамках гастролей Государственного академического Мариинского театра под руководством маэстро В. А. Гергиева. Завершились «Русские сезоны» в Италии концертом пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, который состоялся в Национальной академии Санта-Чечилия. В рамках фестиваля состоялось более 310 мероприятий, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Участниками «Русских сезонов» в Италии стали 87 учреждений культуры. Шесть миллионов человек посетили мероприятия «Русских сезонов» в Италии.

В текущем году проект «Русские сезоны» откроют свои двери в Германии. С января по декабрь 2019 года в 80 немецких городах пройдут более 400 мероприятий с участием 80 учреждений культуры России и Германии.

Проект «Русские сезоны» представит сотни разнообразных мероприятий для профессионалов и любителей культуры: лучшие театральные постановки, цирковые программы, симфонические концерты, экспозицию книжной графики, мастер-классы балетного мастерства, концерты звезд российской академической сцены и эстрады, кинофестивали, показы российского кино, архивные ретроспективные кинопоказы, пресс-конференции и многое другое.

Елена Балоболова