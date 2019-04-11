«На меня напал медведь»: Эдгар Запашный огорошил поклонников

Старший из братьев-дрессировщиков львов и тигров Эдгар Запашный довольно часто делится с подписчиками в Instagram умилительными видео со своих цирковых репетиций. На днях показал, как происходит кормление молодой тигрицы прямо на арене. До этого размещал видео, где обнимается с огромным тигром. А сегодня опубликовал отрывок репетиции своих коллег по цеху, сообщив: «На меня напал медведь», чем немало взволновал подписчиков.

zapashny.ru На меня напал медведь

Запашный держит камеру, снимая происходящее на арене и комментирует, мол, сперва все шло своим чередом, артисты репетировали, как вдруг произошло нападение медведя. Потом дрессировщик перевел объектив к себе под ноги и стало понятно, что на полу, между его кроссовок, сидит маленький медвежонок, лапы его разъезжаются на скользкой поверхности пола. Детеныш пытается грызть шнурки Запашного.

«Случай, когда ботинок больше медведя», «Мне кажется ему понравились кроссовки...на вкус», «Будущая звезда», «Какое умиление!», «Я бы затискала такого карапуза, но потом Вас обвинят, что животных мучаете», - написали Эдгару поклонники в комментариях.