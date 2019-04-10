ZAZ, Therr Maitz, Иван Дорн и Мумий тролль выступят на фестивале Zavtra в Севкабеле

Международный фестиваль ZAVTRA пройдет в России во второй раз и объединит артистов и зрителей, небезразличных к нашему общему будущему. В унисон зазвучат музыка и экология, принципы устойчивого развития и инновации. На фестивале в Петербурге выступят французская певица ZAZ, Therr Maitz, Иван Дорн и Мумий тролль. Остальных участников лайн-апа организаторы пока держат в секрете.

ZAZ

ZAZ, певица, покорившая мир своим необычным голосом, ставшая новым символом музыкальной Франции, вернётся в Россию этим летом, чтобы презентовать Москве и Петербургу фестиваль ZAVTRA, и, конечно, спеть. Ворвавшись 2010 году с песней «Je veux» в жизнь миллионов слушателей по всему миру, французская девчонка прочно заняла место в сердцах поклонников. Спустя годы, несмотря на невероятную популярность, песни Изабель остаются всё такими же непосредственными, вдохновляющими и озорными, а её музыка словно глоток свежего воздуха весеннего Парижа – заставляет почувствовать вкус жизни во всех ее красках. Выпустив четыре сольных альбома и с десяток синглов, певица не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает работать над новым материалом.

Therr Maitz

Когда впервые слышишь Therr Maitz, то с трудом веришь, что группа из России. Тем больше берёт гордость за отечественный музыкальный рынок, ведь зародившись на Дальнем Востоке, группа покорила обе столицы и Европу. Делая стильный, качественный и современный продукт, команда Антона Беляева стремится познакомить с ним широкую аудиторию, давая концерты от Владивостока до Калининграда. Будучи ярчайшими представителями российской сцены, музыканты уже успели завоевать престижную премию «Best Russian Act» от MTV Europe Music Awards в 2016 и теперь стремятся к новым высотам и достижениям. Therr Maitz гарантирует, что фестивальный вечер пройдёт под девизом «I`m feeling good tonight».

Иван Дорн

Один из самых модных и прогрессивных исполнителей русскоязычной сцены, Иван Дорн, последние годы успешно умудряется балансировать между инди и поп-сценой, постоянно задает тренды, но не становится мейнстримом. Его мультижанровость, страсть к экспериментам, постоянно новый подход к творчеству даёт на выходе уникальные музыкальные произведения, которые сложно с чем-либо спутать. Знакомы ли тебе слова: соулфул хаус, синти-рок, трип-хоп, диско-опера или фанк? Даже если ты впервые прочёл их, знай, что всё это о творчестве Ивана Дорна. Каждый его концерт - это бешеная энергетика, нестандартные музыкальные решения и, конечно, любовь. Готовьтесь услышать как нашумевшие хиты, так и новые композиции!

ZAVTRA — это музыкальный фестиваль с важным посланием. Его миссия — показать ценность выбора своего завтра, сформировать бережное и ответственное отношение людей к своей среде обитания и своему будущему. Несмотря на различия по половому признаку, возрасту, цвету кожи, всех нас объединяет то, что мы живём в одном доме – на планете Земля, и каждое наше осознанное или неосознанное действие может привести к определенным последствиям. Маленький принц говорил: «Есть такое твёрдое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». Фестиваль ZAVTRA собирает единомышленников: всех, кто согласен нести ответственность за общее будущее.

Фестиваль поддерживает цели развития тысячелетия, которые были сформированы ООН в 2000 году. Среди главных задач человечества можно выделить те, которые наиболее близко пересекаются с идеями ZAVTRA: предотвращение иссякания природных ресурсов, обеспечение экологический устойчивости, сокращение потери биологичествого разнообразия, формирование всемирного партнерства стран и различных организаций в целях развития.

Для реализации идей фестиваля, площадки будут поделены на основные зоны:

- сцена, объединяющая талантливых музыкантов, представляющих разные страны и жанры, и поддерживающих принципы устойчивого развития;

- Urban Village — зона свободного доступа. Место для дискуссий, мастер-классов, выставок, интересных некоммерческих проектов и известных спикеров;

Помимо музыкальной сцены, на фестивале будет организовано пространство мультимедийного и интерактивного искусства, а также маркет экологичных товаров, фудкорты от местных производителей и лаундж-зоны. Пространство фестиваля станет утопическим миром идеального будущего, в котором каждый увидит, что он не один, кому важны принципы устойчивого развития. А лейтмотивом станет музыка — язык, понятный каждому!

Список музыкантов будет пополняться.

КОГДА И ГДЕ: Санкт-Петербург, 10-11 августа: Севкабель Порт