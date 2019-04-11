"Росфото" приглашает полюбоваться светописью путешественника Дмитрия Ермакова

Отечественная фотография середины XIX и начала XX века - это, прежде всего, светопись Дмитрия Ивановича Ермакова, не только фотохудожника, но и путешественника предпринимателя.

По снимкам мастера можно изучать историю и культуру России, Грузии, Азербайджана, Армении, Персии, Турции: именно в этих странах Ермаков работал в археологических, этнографических, топографических и географических экспедициях. Наследие фотографа - более 40 000 негативов на стекле и свыше 120 фотоальбомов.

- После кончины Ермакова в 1916 году его обширное наследие на долгое время было забыто, - рассказывают организаторы. - И только теперь, благодаря межмузейным выставочным проектам, зритель в полной мере может постичь мастерство фотографа.

Удивительная экспозиция собрала сто с лишним подлиных фотоотпечатков Ермакова из коллекций "Росфото" и Этнографического музея. Лишь некоторые из них публиковали при жизни автора в газетах, книгах и журналах, демонтировали на выставках. Большую же часть работ представят широкой публике впервые.

КОНКРЕТНО

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 2 этаж

Когда: 17 апреля - 19 мая

Режим работы: пн, ср, сб, вс - 11:00-19:00; вт, чт, пт - 12:00-21:00