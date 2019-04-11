2019-04-11T20:26:50+03:00
Спорт

ЦСКА – «Авангард» 13 апреля 2019: Прогноз на матч Кубка Гагарина

Прогноз на матч Кубка Гагарина по хоккею ЦСКА – «Авангард». Команды сыграют в субботу, 13 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало – в 17.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч Кубка Гагарина по хоккею ЦСКА – «Авангард».Прогноз на матч Кубка Гагарина по хоккею ЦСКА – «Авангард».Фото: Олег ЗОЛОТО
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После того, как во вторник ЦСКА обыграл седьмом матче финала Западной конференции СКА, стало ясно, что у Кубка Гагарина будет новый обладатель.

Ни армейцы Москвы, ни «Авангард», обыгравший в финале «Востока» «Салават Юлаев», до заветного кубка еще не добирались.

А вот финал для обоих клубов не новинка.

Омичи, правда, до такой стадии только один раз и очень давно - в сезоне 2011/12. Их борьба с московским «Динамо» растянулась на семь матчей.

У ЦСКА история кубковых финалов – более «современная». В сезоне 2015/16 москвичи в «перестрелке» с «Магниткой» расстреляли семь патронов, а год назад, сенсационно, почти без борьбы, уступили «Ак Барсу» 1-4, увязнув в капканах Билялетдинова.

Фаворит решающей серии столичный клуб, и сейчас. Хотя бы потому, что имеет самый большой бюджет в КХЛ и завершил регулярный чемпионат на первом месте. Кстати, если ЦСКА выиграет в финале, то станет первым клубом в истории лиги, который сумеет в один год выиграть и «регулярку», и плей-офф. Ранее все попытки сделать «дубль» завершались неудачей.

От «Авангарда» де перед началом сезона никто ничего особого не ждал. Ну, а как иначе, если команда лишилась домашнего стадиона?!

«Омск-Арену» летом закрыли из-за угрозы обрушения. Покружив немного по стране, «ястребы» решили свить временное гнездо в Балашихе. И, оно, оказалось вполне удачным. Маститый канадский специалист Боб Хартли (победа в Кубке Стэнли с «Колорадо» в 2001-м году), возглавивший клуб в межсезонье быстро создал боевитую и колючую команду, играющую по заокеанским лекалам.

Пощипывать конкурентов «пернатые» начали еще в чемпионате, финишировав на четвертом месте на «Востоке». А уже в Кубке Гагарина клуб, где результат делают легионеры и бывший форвард ЦСКА Шумаков, показал свою истинную силу.

В первом же раунде было вынесено тело действующего чемпиона – «Ак Барса» - 4:0. Далее сибирский клуб (пока формально) расправился с еще одним «хищником» «Барысом» (4:1) и «Салаватом» (4:2).

Впрочем, взять с наскока Москву «ястребам» вряд ли получится. Сильная оборона армейцам не даст разгуляться сопернику в первом матче, а атака, где солируют такие звезды КХЛ, как Капризов и Григоренко, способна силовым давлением смести защитные редуты сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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