«Райдер левел 100»: украинская певица Maruv перед концертом в Петербурге потребовала сотню колготок в сетку

Ее называют второй Мадонной и пророчат ей большое будущее. 27-летняя украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, впервые приехала в Петербург с сольным концертом. К слову, билеты давно раскуплены. Оно и понятно, популярность артистки еще больше подогрел скандал, связанный с ее участием в «Евровидении». В 2019 году она должна была представлять Незалежную в конкурсе, однако требования к ней были настолько суровые, что Maruv предпочла не участвовать. Одним из условий был отказ от гастролей в России. Долгое время, пока решался вопрос выступления «висели на волоске» поэтому, когда концерты в Москве и Петербурге подтвердились, поклонники сразу ринулись в кассы за билетами. Однако такое решение певицы понравилось не всем. В соцсетях на нее накинулись с гневными комментариями после выступления в Москве. Но к счастью есть и те, кто поддерживает Maruv.

- Молодец, выступай там, где тебя ценят, как жаль, что «Евровидение» не увидит твое шедевральное выступление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/702857" frameborder="0"></iframe> Певица Maruv впервые полюбовалась красотами Санкт-Петербурга.

Поддержали артистку и российские звезды. Так недавно Филипп Киркоров, который, кстати, тоже сегодня прибыл в Северную столицу, прокомментировал снимок певицы с отборочного тура «Евровидения-2019».

- Это генеральная репетиция больших будущих побед! Причем в тех странах, где умеют ценить талантливых людей, - написал король эстрады.

Поддержала артистку и Лолита Милявская, написав в ее Instagram: «Вы потрясающая певица международного уровня. Дай вам Бог!»

Сама Maruv скандальные новости вокруг себя предпочитает не комментировать, называя себя гражданином мира и пока с удовольствие осматривает красоты Петербурга. Судя по ее страничке, певица проехалась по центру города, побывала у Исаакиевского собора и Эрмитажа, и уже отправилась готовиться к выступлению на площадку.

Черные колготки в райдере певицы стали настоящей проблемой для организаторов в других городах.

Кстати, недавно звезда электро-дэнса рассказала о своем бытовом райдере. Оказывается самое сложное для организаторов найти большое количество пар черных колготок в сетку, ведь длинноногой красавице и девушкам из ее балета приходится много двигаться на сцене во время шоу, чулки рвутся постоянно и не доживают до конца шоу. Но промоутеры из Петербурга с задачей справились, о чем свидетельствует снимок, которым Maruv поделилась сегодня.

"Райдер - уровень 100, впервые колготки на месте", - подписала она фото стола усеянного черными колготками.