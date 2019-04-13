2019-04-13T15:10:55+03:00
Спорт

ЦСКА – «Авангард» 13 апреля 2019. Трансляция финала Кубка Гагарина

Трансляция первого матча финальной серии Кубка Гагарина по хоккею ЦСКА (Москва)– «Авангард» (Омск) . Команды сыграют в субботу, 13 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало – в 17:00
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Первый матч финальной серии ЦСКА-"Авангард" состоится сегодня.Первый матч финальной серии ЦСКА-"Авангард" состоится сегодня.Фото: Николай КРИВИЧ
Изменить размер текста:

Фаворит решающей серии Кубка Гагарина - ЦСКА. Хотя бы потому, что у армейцев самый большой бюджет в КХЛ и завершил ЦСКА регулярный чемпионат на первом месте. Кстати, если он выиграет и в финале, то впервые обладателем Кубка Гагарина станет победитель регулярного чемпионата.

От «Авангарда» же перед началом сезона никто ничего особого не ждал. Ну, а как иначе, если команда лишилась домашнего стадиона?! «Омск-Арену» летом закрыли из-за угрозы обрушения. Покружив немного по стране, «ястребы» решили свить временное гнездо в Балашихе. И, оно, оказалось вполне удачным. Маститый канадский тренер Боб Хартли (побеждал в Кубке Стэнли с «Колорадо» в 2001-м году), возглавивший «Авангард» в межсезонье, быстро создал боевитую и «колючую» команду, которая на пути к финалу проиграла в плей-офф только три матча.

ЦСКА - Авангард. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии: женщины, произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Представляем прямую онлайн-трансляцию с соревнований Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии, женщины, произвольная программа. Выступления фигуристов, результаты Самодуровой и Туктамышевой
Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала). Команды сыграют в воскресенье,14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала). Команды сыграют в воскресенье,14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: мужчины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 12 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, мужчины, произвольная программа 12 апреля 2019
Новости 24
Знакомства с мужчинами в интернете обернулись для двух молодых геев ограблениями
В Сестрорецке дерево остановило черный «Мерседес»
Петербургские чиновники проверили крыши в Красногвардейском районе
В Петербурге из двух стоматологий унесли 3,3 миллиона рублей
Туктамышева выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Японии
Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота
Сегодня в Петербурге пишут Тотальный диктант
Пополнение в прайде: «Зенит» показал новую татуировку Ригони - льва во всю спину
Петербург и Москва будут убирать друг друга «по обмену опытом»
Гусев и Гавриков покинули СКА после вылета из Кубка Гагарина и отправились играть в НХЛ
В Петербурге запрещенное сухое молоко из Беларуси разбавляли крахмалом и выдавали за российское
Ради школьников на Васильевском острове снесли старый автосервис
Мы ждем встречу со сказкой: Киркоров показал своим детям Мариинский театр
Смольный будет контролировать качество услуг для туристов
Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена
В Эрмитаже отреставрировали старинные астрономические часы
Гостиницы Петербурга проверили на «звездность»