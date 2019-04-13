ЦСКА – «Авангард» 13 апреля 2019. Трансляция финала Кубка Гагарина

Фаворит решающей серии Кубка Гагарина - ЦСКА. Хотя бы потому, что у армейцев самый большой бюджет в КХЛ и завершил ЦСКА регулярный чемпионат на первом месте. Кстати, если он выиграет и в финале, то впервые обладателем Кубка Гагарина станет победитель регулярного чемпионата.

От «Авангарда» же перед началом сезона никто ничего особого не ждал. Ну, а как иначе, если команда лишилась домашнего стадиона?! «Омск-Арену» летом закрыли из-за угрозы обрушения. Покружив немного по стране, «ястребы» решили свить временное гнездо в Балашихе. И, оно, оказалось вполне удачным. Маститый канадский тренер Боб Хартли (побеждал в Кубке Стэнли с «Колорадо» в 2001-м году), возглавивший «Авангард» в межсезонье, быстро создал боевитую и «колючую» команду, которая на пути к финалу проиграла в плей-офф только три матча.