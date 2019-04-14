«Волшебные выходные в любимом городе»: Филипп Киркоров прогулялся с детьми по Петербургу

Концерт народного артиста России Филиппа Киркорова с аншлагом прошел в минувшую субботу на сцене БКЗ «Октябрьский». 29-й год подряд в легендарном зале Петербурга артист выступает каждую весну. Но на этот раз, кроме премьерного шоу «Цвет настроения…», Филипп привез в город на Неве всю свою семью.

– Ну, вот мы и доехали до любимого и дорогого мне города. Событие, очень много значащее для меня, и в первую очередь потому, что на шоу присутствовала вся моя семья, от мала до велика, – сообщил певец в Instagram.

fkirkorov Культпоход в Театр! Выдался выходной в любимом городе, и мы решили всей семьёй и друзьями посетить легендарный МАРИИНСКИЙ

Он рассказал, что, кроме детей Мартина и Аллы-Виктории и нескольких друзей, в зрительном зале были отец Бедрос, тетя Мария и любимый дядя Хари, который специально прилетел в Петербург из Варны – города детства артиста.

Киркоров поделился с поклонниками фотографиями с мероприятий питерского культурного досуга. Рассказал, что провел волшебные выходные, сводив семью и, главное, детей в Эрмитаж, Мариинский театр и цирк.

fkirkorov Это уже второй визит моих детей В МУЗЕЙ ЭРМИТАЖ. Мне кажется, это очень важно, прививать детям с детства столь высокие ценности

– Они с удовольствием и с нетерпением ждали случая снова посмотреть на Золотые часы Жар-птицы, Рыцарей, Тронный зал и мумии. Ну и, конечно, покататься на каретах на Дворцовой площади перед Эрмитажем. Это стало неизменным атрибутом и доброй традицией посещения музея, – написал артист.

fkirkorov Ну, вот мы и доехали до любимого и дорогого мне города САНКТ ПЕТЕРБУРГ с нашей Премьерой Шоу ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 29 лет подряд с этим городом, с этой легендарной сценой БКЗ ОКТЯБРЬСКИЙ

В Мариинке семейству Киркорова удалось посмотреть оперу «Золотой Петушок» Римского-Корсакова, а в цирке – шоу братьев Запашных «ЭпиЦЕНТР мира».