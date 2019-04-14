Обзор матча «Зенит» - «Анжи» 14 апреля 2019 года: счет, голы, статистика игроков

1-й тайм:

Интрига в матче улетучилась уже к девятой минуте. Когда Бранислав Иванович прицельным ударом с левой в нижний угол забил второй мяч. А Сердар Азмун спустя полторы минуты забил свой самый быстрый мяч за «Зенит» - после выверенной передачи Роберта Мака с правого фланга Азмун еще раз показал, зачем его покупали — удар в касание из-под защитника стал коварным и внезапным для вратаря.

«Анжи» несмотря на пропущенные мячи, раскрываться не собирался. Футбол гостей даже походил на пособие, которое объясняет разницу между игрой от обороны и только в обороне. «Анжи» выбрал второй вариант — встречая соперников на их половине и насытив свою, гости лишали зенитовцев пространства, затрудняя продвижение к воротам. Потому большая часть первого тайма прошла в позиционных атаках. При этом одна быстрая атака получилась и у «Анжи», но выход один на один с Луневым не превратился в гол благодаря Ивановичу, который с лета вынес летающий в ворота мяч.

2-й тайм:

Время шло, результат гостей не устраивал, но отходить от осторожного футбола они не собирались. Апофеозом тактики «Анжи» стало несколько эпизодов в центре поля. Когда ситуация и пространство позволяли проводить быстрые атаки, но к штрафной «Зенита» устремлялись всего по 3-4 человека, остальные стерегли территорию на своей половине.

Все шло к тому, что матч так и закончится победой «Зенита» в два мяча. Но сначала Ригони перехитрили вратаря «Анжи» - вместо ожидаемой передачи аргентинец пробил над стенкой в ближний угол - 3:0. А затем две быстрые комбинации «Зенита» завершились двумя голами Дриусси. Под конец матча Сергей Семак дал возможность почувствовать себя победителем и 20-летнему Леону Мусаеву. Воспитанник петербургсского футбола появился в официальной встрече всего второй раз в карьере. Победа «Зенита» позволила ему увеличить отрыв от преследователей до 6 очков.

Статистика

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала) - 5:0 (2:0)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович (к), Ракицкий, Жирков, Барриос (Нобоа, 86) , Оздоев, Мак Ригони, 71),Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 86)

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Ондуа, Гиголаев (Маркелов, 72), Кулик, Кацаев (Закиров, 67), Ахьядов, Иванченко (Долгов, 66) , Понсе