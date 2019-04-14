2019-04-14T22:11:07+03:00
Спорт

Обзор матча «Зенит» - «Анжи» 14 апреля 2019 года: счет, голы, статистика игроков

Обзор матча 23 тура российском премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала)
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
"Зенит" - "Анжи" 5:0 ФОТО: fc-zenit.ru"Зенит" - "Анжи" 5:0 ФОТО: fc-zenit.ru
Изменить размер текста:

1-й тайм:

Интрига в матче улетучилась уже к девятой минуте. Когда Бранислав Иванович прицельным ударом с левой в нижний угол забил второй мяч. А Сердар Азмун спустя полторы минуты забил свой самый быстрый мяч за «Зенит» - после выверенной передачи Роберта Мака с правого фланга Азмун еще раз показал, зачем его покупали — удар в касание из-под защитника стал коварным и внезапным для вратаря.

«Анжи» несмотря на пропущенные мячи, раскрываться не собирался. Футбол гостей даже походил на пособие, которое объясняет разницу между игрой от обороны и только в обороне. «Анжи» выбрал второй вариант — встречая соперников на их половине и насытив свою, гости лишали зенитовцев пространства, затрудняя продвижение к воротам. Потому большая часть первого тайма прошла в позиционных атаках. При этом одна быстрая атака получилась и у «Анжи», но выход один на один с Луневым не превратился в гол благодаря Ивановичу, который с лета вынес летающий в ворота мяч.

2-й тайм:

Время шло, результат гостей не устраивал, но отходить от осторожного футбола они не собирались. Апофеозом тактики «Анжи» стало несколько эпизодов в центре поля. Когда ситуация и пространство позволяли проводить быстрые атаки, но к штрафной «Зенита» устремлялись всего по 3-4 человека, остальные стерегли территорию на своей половине.

Все шло к тому, что матч так и закончится победой «Зенита» в два мяча. Но сначала Ригони перехитрили вратаря «Анжи» - вместо ожидаемой передачи аргентинец пробил над стенкой в ближний угол - 3:0. А затем две быстрые комбинации «Зенита» завершились двумя голами Дриусси. Под конец матча Сергей Семак дал возможность почувствовать себя победителем и 20-летнему Леону Мусаеву. Воспитанник петербургсского футбола появился в официальной встрече всего второй раз в карьере. Победа «Зенита» позволила ему увеличить отрыв от преследователей до 6 очков.

Статистика

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала) - 5:0 (2:0)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович (к), Ракицкий, Жирков, Барриос (Нобоа, 86) , Оздоев, Мак Ригони, 71),Дриусси, Азмун, Дзюба (Мусаев, 86)

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Ондуа, Гиголаев (Маркелов, 72), Кулик, Кацаев (Закиров, 67), Ахьядов, Иванченко (Долгов, 66) , Понсе

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ростов - Спартак 14 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Ростов - Спартак 14 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Петербургский пенсионер отдал «сыну» 100 тысяч рублей
На трассе «Кола» разведут Ладожский мост
На севере Петербурга иномарка с детьми в салоне снесла ограждение и перевернулась
У Павловска электричка сбила женщину
Наступающая неделя порадует Петербург солнцем и теплом
В субботу из «заминированных» школ и магазинов эвакуировали две с половиной тысячи человек
Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2
В Киришах несовершеннолетний пытался зарезать свою бабушку
За день в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок на 17 миллионов рублей
На Суворовском появился слон, который хотел стать мухой
На Рубинштейна посетитель ударил бармена ножом
В ЖК «Северная долина» до 2024 года построят семь детских садов и восемь школ
В Сосновой Поляне восьмилетний мальчик упал с дерева и попал в больницу
В Колпине в аварии с автобусом погибли двое
«Мисс России 2019»: Елена Линкевич из Петербурга вошла в топ-20 красавиц конкурса
В запертой машине на Литейном проспекте уже два дня сидит несчастный гусь
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
На улице Александра Невского под колесами автобуса погиб пешеход