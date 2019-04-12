Квартира на вырост: как купить хорошее семейное жилье

Появление в семье малыша - самая распространенная причина для расширения жилплощади. Родители начинают искать идеальный вариант, чтобы создать детям лучшие условия для жизни и развития. Ведь если молодых, энергичных и бездетных людей вполне устраивает небольшая площадь квартиры и не напрягает отсутствие садика в соседнем дворе, то у семей с детьми список требований к району проживания гораздо длиннее.

Учесть все детали

Мелочей в поисках семейного жилья, как правило, не бывает. Это должна быть квартира в обжитом районе, где без проблем можно устроить ребенка в садик, школу, записать в различные кружки или секции. Хорошо, если рядом с домом есть парк, благоустроенные детские и спортивные площадки, в идеале - системы безопасности как во дворе, так и в местах общего пользования. Для семейных покупателей огромное значение имеет не только метраж квартиры, но и особенности планировочных решений. Многие, к примеру, ищут планировки евроформата, когда кухня объединена с гостиной, - так мама может заниматься своими делами и следить за играющими детьми. Другие даже не рассматривают варианты без кладовых.

Иное дело, что найти такое жилье - задача не из легких, если отталкиваться приходится от бюджета покупки. Как правило, новостройки, удобные для семей с детьми, располагаются в черте города. В сложившихся городских кварталах хорошо развита социальная инфраструктура, а некоторые районы даже обладают неплохой экологией. Но стоимость жилья в действительно комфортных и удобных проектах несколько выше, чем в плотно застроенных кварталах. Впрочем, это вовсе не повод отказываться от приглянувшегося варианта. Застройщики предлагают самые разные программы приобретения нового жилья, которые помогут уменьшить бюджет покупки.

Акции

Еще один вариант выгодно приобрести квартиру большей площади - внимательно изучить акции, которые периодически предлагают застройщики. Если «поймать» интересное предложение, можно существенно сэкономить на покупке жилья. Помимо скидочных акций, нередко встречаются так называемые специальные предложения. Они касаются не жилого комплекса в целом, а части квартир, например, многокомнатных. Так, в апреле по акции «Трешка-матрешка» от Группы «Эталон» купить удобную трехкомнатную квартиру в жилых комплексах застройщика можно по двум схемам. В первом случае вы вносите 50 процентов от стоимости недвижимости, переезжаете в новую квартиру, а оставшуюся половину стоимости недвижимости выплачиваете в течение шести месяцев. За это время можно продать старую квартиру.

Второй вариант предусматривает внесение стоимости жилья в три этапа. Первый платеж составляет 30 процентов, размер второго (он приходится на четвертый месяц после покупки) тоже составляет 30 процентов. Оставшуюся часть платежа - 40 процентов - необходимо внести на шестой месяц от даты покупки недвижимости.

Ипотека

Для большинства семей с детьми ипотека - единственный способ приобрести более просторное жилье. Сегодня покупатели могут выбрать из множества программ ту, что наиболее им подойдет. Интересные варианты встречаются среди партнерских предложений застройщиков и банков. Например, до конца апреля на выгодных условиях в ипотеку можно купить комфортную двухкомнатную квартиру в жилом комплексе «Охта Хаус», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») строит в Красногвардейском районе Петербурга. При стоимости квартиры 4,9 миллиона рублей, первом взносе 1,4 миллиона (28 процентов) и сроке кредитования 25 лет ежемесячный платеж по кредиту составит всего 32 900 рублей.

В чем выгода такого предложения? Во-первых, в размере ипотечной ставки, 10 процентов, которую предлагает один из банков - партнеров компании (ставка может быть еще меньше - 9,5 процента). Поэтому и ежемесячный платеж выходит очень комфортным - он по силам семейным покупателям. Во-вторых, при стопроцентной оплате или ипотеке покупатель может рассчитывать на максимальную скидку. И наконец, не надо забывать, что в дальнейшем стоимость квадратного метра будет расти, а условия кредитования станут жестче. Так что размер ежемесячного платежа тоже увеличится.

Новый дом отлично подходит для семей с детьми: он строится в развитом и уже сложившемся районе, в нескольких минутах езды от станции метро «Ладожская». В непосредственной близости находится большое количество детских садов, образовательных учреждений, поликлиник и магазинов. А в будущем на территории проекта появится собственный детский сад. В комплексе представлен большой выбор планировочных решений, подходящих для самых разных семей, а на этаже будет всего 4-5 квартир.

Кстати, ипотека дает покупателям возможность сэкономить. Это касается заемщиков, которые могут рассчитывать на льготные условия кредитования: молодых семей, военных, многодетных. Для них предусмотрены льготы в виде пониженных процентных ставок или субсидии на покрытие части расходов. Кроме этого, часть кредита можно оплатить за счет средств материнского капитала или с помощью возращенных налоговых вычетов.

Квартирный Trade-in

Суть схемы Trade-in (еще ее называют «квартира в зачет») заключается в том, что покупатель бронирует недвижимость у застройщика, а собственное жилье продает через риелтора-партнера. Вырученные деньги идут на оплату квартиры в новостройке. Но все делается через «одно окно», то есть через строительную компанию.

У каждой компании свои условия такого взаимозачета. Например, в Группе «Эталон» для заключения договора необходимо внести первоначальный взнос в размере 5 процентов от стоимости квартиры. Причем уже после первого платежа можно заселиться в новое жилье, а старое - продать. Срок оплаты оставшихся по договору 95 процентов устанавливается на период от 45 дней до 5 месяцев, в течение которых квартира клиента реализуется официальным агентством-партнером, которого привлекает застройщик.

Если средств от продажи квартиры будет недостаточно, то клиент может воспользоваться различными программами по покупке недвижимости. На сегодняшний день Группа «Эталон» предлагает ипотеку от более чем 20 крупнейших банков-партнеров. Кроме того, есть возможность выбрать разнообразные схемы рассрочек от застройщика. При этом до окончания строительства дома рассрочка является беспроцентной.

Схема Trade-in подходит покупателям, которые не обладают дополнительными средствами, чтобы внести первый взнос по ипотеке. Ей также могут воспользоваться люди, которые не хотят или не могут взять ипотечный кредит. Например, их стаж работы на текущем месте составляет менее 6 месяцев. Ну и, конечно, квартирный Trade-in идеален для тех, кто не готов самостоятельно заниматься продажей квартиры.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Приступая к поиску квартиры, любая семья отталкивается от суммы, которая есть в наличии. Иногда бюджет будущего переезда заставляет покупателей мучительно искать компромиссы и выбирать, что важнее для ребенка - своя комната или хорошая школа рядом с домом? Большой выбор кружков и секций поблизости или большой зеленый парк за окном? Информированный и грамотный покупатель сможет избежать этой дилеммы и решить квартирный вопрос с максимальной выгодой.

Застройщик: АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Информацию об акциях, правилах их проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (812) 380-05-25. Проектная декларация на сайте: www.lenspecsmu.ru. Работаем по 214-ФЗ.

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