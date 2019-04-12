В Петербурге ко Дню космонавтики появилось 12-метровое граффити, посвященное Терешковой

Картина, изображающая первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, украсила стену заброшенного здания в Транспортном переулке в Петербурге. На огромный мурал уличные художники из арт-группы Явь» потратили сорок литров краски и пятнадцать часов работы. Терешкову они запечатлели вырубающей себя из камня, который символизирует земную твердь.

- Мы вот уже несколько лет делаем работы на тему космоса, - рассказала «КП» руководитель группы Анастасия Владычкина. – Мы рисовали Стивена Хоккинга, пытались рисовать Гагарина – с ним, правда, не сложилось, процесс прервала полиция. Еще у нас был интересный проект – космонавты с зеркалами вместо лиц в разных районах города. Каждый, кто подходил к ним близко, мог увидеть в отражении самого себя.

Идея запечатлеть на одной из улиц Петербурга Терешкову пришла к Анастасии еще в январе, в активную фазу проект вступил в конце марта. Три недели заняла подготовка: создание макетов, поиск места, закупка материалов. Сначала рисунок хотели поместить на стене дома недалеко от метро «Обводный канал». Но не срослось: когда работа была в самом разгаре, на художницу напала с угрозами вызвать полицию и коммунальщиков местная жительница. Времени на разборки не было – пришлось ретироваться.

Первая в мире женщина-космонавт вырубает себя из камня, символизирующего земную твердь.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В итоге мы нашли еще одну стенку – на этот раз на заброшенном здании на Транспортном переулке, 9, - продолжает наша собеседница. – Работали вдвоем – я и еще один автор.

Для того, чтобы заполнить весь каменный холст размерами девять на двенадцать метров, художникам пришлось даже арендовать подъемник. Все работы они финансировали из собственного кармана.

НЕ ПРОПУСТИ!

Как сложится судьба очередной уличной картины, пока не известно. С одной стороны – это грандиозная работа и отличный подарок городу. С другой – петербургские коммунальщики, как показывает опыт, охотно закрашивают даже самый высокохудожественный стрит-арт. Но пока мурал никто не трогает, и каждый желающий может увидеть его по адресу транспортный переулок дом девять, выход через арку к детской площадке.