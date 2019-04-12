2019-04-12T18:32:36+03:00
Общество

В Московском парке Победы откроется филиал музея блокады

Он появится вместо ресторана в здании бывшего кинотеатра «Глобус»
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Фото: Михаил ДМИТРИЕВ/ИнтерпрессФото: Михаил ДМИТРИЕВ/Интерпресс
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У Музея блока в Соляном переулке появятся собственные филиалы. Один из них расположится в Московском парке Победы. Об этом в минувшую пятницу сообщил глава Московского района Владимир Ушаков.

По его словам, экспозиция разместится в здании бывшего кинотеатра «Глобус». Сейчас в нем находится ресторан азиатской кухни, но договор аренды с ним расторгли.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов при этом уточнил, что Музей блокады в Соляном переулке всегда будет главным.

- Музей на Соляном переулке должен быть центральным Музеем блокады и иметь разные филиалы. Есть первый трамвайный парк, есть Дом радио, где Ольга Бергольц выступала. У нас есть хлебозавод. Разные другие предприятия, которые во время блокады работали. Есть также школы, другие учебные и медицинские учреждения, - заявил Беглов. - Мы посоветовались с ветеранами, блокадниками, и мы будем делать филиалы музея в тех организациях, которые работали во время блокады. Собираем сейчас такую мозаику из организаций, среди которых есть много частных предприятий. С ними могут заключать соглашения.

Беглов подчеркнул, что пока проект с рядом филиалов находится на уровне идеи, а здание в Соляном переулке откроется для посетителей 8 сентября - ко дню начала блокады Ленинграда.

СПРАВКА «КП»

Напомним, что с лета прошлого года здание в Соляном переулке закрыто на ремонт. Во время визита в Петербург на празднование 75-ой годовщины освобождения города от блокады, президент России Владимир Путин принял решение о выделении 150 миллионов рублей из резервного фонда главы государства на создание новой экспозиции. На них город уже успел выкупить часть здания в Соляном переулке, принадлежавшую Министерству обороны РФ. Часть средств на обновление музея выделят из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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