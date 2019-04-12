«Чат со школьницами и компромат на чиновника»: Что известно об убитом в Петербурге «короле хостелов»

В Петербурге в Парголово неизвестный расстрелял 68-летнего предпринимателя Владимира К. Киллер зашел в дом бизнесмена и сделал три выстрела, после чего скрылся. От полученных ран пожилой бизнесмен скончался. Сейчас убийцу ищут сотрудники уголовного розыска. Как стало известно "КП", тело было найдено в доме между 1 и 2 этажами.

В Северную столицу бизнесмен переехал из Архангельска. В Петербурге годы Владимир занимался сдачей недвижимости. У него были хостелы и квартиры на аренду в Парголово. К слову, ранее бизнесмен привлекался к ответственности за наркотики. Бизнес вел вместе со старшем братом, который в феврале этого года ликвидировал свое ИП. Судя по всему, родственник ушел на пенсию.

А вот сам Владимир активно продолжал вести свое дело. Правда, из-за этого ему приходилось воевать с местной администрацией Парголово. Постройки коммерсанта признавались незаконными и подлежали сносу. Сам коммерсант же заявлял, что с него якобы требуют взятку, поэтому активно судился с чиновниками.

Мужчина вел войну с администрацией.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Глава Парголово подключила все структуры и уничтожает предпринимательство, - заявлял коммерсант. - Уже сносят дома предпринимателей за то, что не платят. У меня много компромата на главу, могу предоставить. И другие предприниматели тоже.

Владимир, занимаясь борьбой с чиновниками, даже создал союз предпринимателей. В нем, по его словам, было около 200 человек.

- Союз будет бороться с произволом чиновников, - заявлял Владимир. - Эта банда сносит дома предпринимателей и инвалидов, за то, что не хотят платить взятки. Они пишут о сносе самостроев. Ни о каких гостиницах и речи быть не может, так как Ростреестром установлено, что нет никаких гостиниц. Решения вынесены за нарушение регламента застройки, за отступы от забора 3 метра. Эти нарушения будут устранены. Просто муниципалам развязали руки и они это дело поставили на поток. Вся выборгская трасса обложена поборами. Я могу обо всем рассказать.

Правда, сам Владимир тоже не был "ангелом". Мужчина активно постил у себя ссылки на "чат со школьницами" и интимные знакомства. Что стало причиной его убийства, пока неизвестно. Следствие сейчас рассматривает все версии.