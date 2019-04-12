Прогноз погоды на выходные, 13 и 14 апреля, в Санкт-Петербурге: 7-8 тепла и солнечно

Снег, который выпал в Петербурге в середине рабочей недели, расстроил и обескуражил горожан, ждавших весеннего тепла. Ироничные петербуржцы даже назвали 10 апреля 68-м февраля. Но к пятнице на улице потеплело. А вот какой погода окажется в выходные и что будет дальше, в интервью «Комсомольской правде» рассказал метеоролог, профессор Валерий Малинин.

- Сейчас над нашим регионом стоит холодный сектор антициклона, поэтому все видят солнышко, но холодно. В выходные будет чуть теплее, чем в пятницу - от 7 до 8 выше ноля и без осадков, - порадовал специалист.

Но резкого потепления в ближайшее время горожанам ожидать не стоит. С понедельника, 15 апреля, температура поднимется до 10-12 градусов и останется такой на всю неделю. Осадков метеорологи не ждут, будет, в основном, солнечно, но прохладно из-за ветра.

Возможны и небольшие ночные заморозки, но автомобилистам, ждущим, когда можно сменить надоевшую зимнюю резину на «лето», пора доставать шины из гаража.

Автомобилистам уже можно задуматься о смене зимней резины на летнюю.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

- Менять резину можно, когда температура поднимается выше 7 градусов. То есть пора, но аккуратно. Немного подморозить еще может, - сообщил Валерий Малинин. - Это нормально при такой погоде.

Сейчас циклон, который принес в Петербург апрельский снег, уже ушел, но земля еще холодная и солнце прогревает ее достаточно медленно.

Впрочем, от снегопадов Северная столица не застрахована и в мае, такой уж у нас город.