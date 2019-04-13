2019-04-13T14:55:52+03:00
Общество

Аэроэкспресс и терминал для лоукостеров: стало известно, как изменится Пулково

У аэропорта новый мастер-план, на этот раз – до 2039 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Аэропорт Пулково динамично развивается, пассажиропоток постоянно растет.Аэропорт Пулково динамично развивается, пассажиропоток постоянно растет.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Управляющая компания Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» подготовила концепцию развития аэропорта на ближайшие годы. Перемен ожидается много: от новых аэродромных объектов до специальных решений для компаний-лоукостеров.

Напомним: в конце февраля генеральный директор «ВВСС» Владимир Якушев на заседании в Смольном заявил, что Пулково будут реконструировать по частям. Первую очередь успешно сдали в 2011-2015 годах. Общий объем инвестиций в проект тогда составил более миллиарда евро. Сейчас «Воздушные ворота Северной столицы» вместе с международной компанией Lufthansa Consulting работают над обновлением мастер-плана – на этот раз он будет рассчитан до 2039 года.

- Аэропорт динамично развивается, пассажиропоток постоянно растет, – рассказывает Денис Павшинский, заместитель директора «ВВСС». – Поэтому сейчас одна из наших главных задач – увеличить пропускную способность.

Часть работ уже была сделана в прошлом и позапрошлом годах: в терминале установили стойки круглосуточной регистрации, расширили зону входного досмотра, на Пулковском шоссе оборудовали бесплатную парковку. Эта работа продолжится и в будущем: сейчас управляющая компания рассматривает сразу три стратегии развития, и во всех трех пассажирский терминал – ключевой элемент.

О том, что именно и как именно будет меняться, информации пока немного: по словам Павшинского, в планах расширение аэровокзального комплекса, увеличение числа стоянок и реконструкция объектов инфраструктуры. Одно из самых интересных новшеств – скоростная рулежная дорожка для движения и буксировки самолетов. Она нужна для того, чтобы воздушное судно могло быстро освободить взлетную полосу для следующего – за счет таких маневров рейсы можно будет отправлять чаще.

- Кроме того, планируется создать специальную инфраструктуру для обслуживания низкобюджетных авиакомпаний – так называемых «лоукостеров», - уточняет Павшинский. – Для них будет либо использоваться Пулково-2, либо будет построен отдельный терминал, сопряженный с пассажирским.

Отдельный вопрос – связь с городом. Пока транспорта из центра Петербурга в Пулково нет. Равно как нет и понимания, каким он будет, и когда начнет строиться. Между тем в «ВВСС» готовы рассмотреть любые варианты.

- Если увеличится объем авиаперевозок, неизбежно вырастет и поток автомобилей, следующих в аэропорт, - отмечает наш собеседник. – Поэтому развивать альтернативный транспорт необходимо. Утвержденный еще в 2015 году мастер-план Пулково содержит варианты новых транспортных связей с городом - в том числе возможность размещения платформы аэроэкспресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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