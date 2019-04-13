Около 100 боевых машин и больше 30 самолетов и вертолетов: Что покажут на параде Победы в Петербурге 9 мая

Петербург уже вовсю готовится встречать 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главное мероприятие 9 мая – Парад на Дворцовой площади. Военные приступили к тренировкам к нему еще до начала апреля. Пока расчеты пеших колонн репетируют только на аэродромах Ленобласти. Там же тренируются механизированные колонны. Но как всегда, ближе к самому празднику, все участники Парада выйдут на репетиции в самое сердце Петербурга.

Уже известно, что в параде Победы в этом году будет задействовано около 100 единиц военной техники. Среди них представят и советскую, и новую. А возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34-85. За ним проследуют бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Торнадо» и другая техника. Как и в 2018-м в Параде примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих.

– В настоящее время парадные расчеты интенсивно тренируются, отрабатывая индивидуальную строевую выучку и слаженность подразделений, – отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Пешие и механизированные колонны, а также экипажи авиации проводят тренировки к 9 мая.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, еще одна зрелищная часть Парада – воздушная. В день праздника больше 30 единиц авиационной техники пролетят в небе над Северной столицей в парадном строю. Это будут ударные вертолеты Ми-24 и Ми-35, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, сверхманевренные истребители Су-30СМ, сверхзвуковые бомбардировщики Су-34 и множество других образцов мощной техники. Экипажи уже отрабатывают маневры и движение в группе на аэродромах под Петербургом.

ОТ РЕПЕТИЦИЙ К ЗРЕЛИЩУ

11 апреля на аэродроме в Левашово прошла первая в этом году общая пешая репетиция парада Победы. На ней вместе собрались представители всех видов войск, включая и резервных участников. Вместе с военными тренировались и курсанты – суворовцы и нахимовцы.

Первым с репетицией именно на Дворцовой площади всегда появляется сводный военный оркестр. В течение нескольких дней со 2 апреля музыканты уже репетировали исполнение классических маршей. Всего в военном оркестре участвуют больше 350 человек. Во время тренировок они отрабатывают не только звучание, но и строй, исполнение приемов и перестроений.

Многие горожане уже успели полюбоваться этой частью будущего Парада. Но самые интересные репетиции еще впереди. Ежегодно петербуржцы и гости города могут уже до Парада узнать, как будет выглядеть это масштабное зрелище 9 мая. В конце апреля в Петербурге проводят несколько тренировок с пешими и механизированными колоннами, а перед самим праздником устраивают самую важную репетицию – генеральную.