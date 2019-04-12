2019-04-12T21:06:33+03:00
Спорт

Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала). Команды сыграют в воскресенье,14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Максим МИХАЛКО
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Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала).Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала).Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ближайший соперник «Зенита» - наглядный пример популярного тезиса о том, что в футболе играют не деньги. Финансовое положение «Анжи» из плачевного уже превратилось в катастрофическое. Команда более полугода не получает зарплату, в пути на многие выездные матчи вынуждена томиться в автобусах, но при этом показывает пример верности спортивному принципу. Оставаясь крепким соперником и сохраняя шансы на сохранение места в Премьер-лиге.

Семь месяцев назад «Зенит» испытал стойкость «Анжи» на себе, когда в гостевой встрече вопреки прогнозам сенсационно уступил – 1:2. Болельщики сине-бело-голубых до сих пор обидно вздыхая, представляя, как бы сейчас выглядел отрыв от преследователей, выиграй их команда в Махачкале. В предыдущем туре «Анжи» снова подтвердил репутацию кусачей команды, сыграв вничью с «Динамо».

Впрочем, «Зениту» сейчас не до сантиментов. Если ничья в матче с прямыми конкурентами в стратегическом плане приемлема, но осечку с «Анжи» сейчас не поймет никто. К тому же и «Зенит» по сравнению с матчем против этого соперника в первом круге уже совсем другой.

Отдельная интрига каждого следующего матча сине-бело-голубых – продолжится ли ритуал, ставший в двух турах подряд голевым. Когда Магомед Оздоев целовал Ярослава Ракицкого в макушку, а потом тот забивал со штрафного. Впрочем, с Ракицким связано самое большое беспокойство – Сергей Семак сегодня сказал , что его участие в матче, как и Эмилиано Ригони, под вопросом.

Без Ярослава количество быстрых контратак «Зенита» может резко сократиться, без Ригони грозит потерять в остроте и маневренности правый фланг. Впрочем, выбор игроков сейчас позволяет главному тренеру рассчитывать на результативный футбол в матче с таким соперником. Это как минимум. К тому же другие важные атакующие игроки – Жирков, Оздоев, Азмун и Дзюба готовятся к матчу и рвутся на поле.

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – победа «Зенита». (3:1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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