С днем рождения, хулиган: 13 апреля Сергею Шнурову исполняется 46 лет

Его можно любить или ненавидеть. Можно не замечать, или делать вид, что его не существует, но точно одно - Сергея Шнурова знают все. Интиллигентный, воспитанный человек и в то же время безудержный гуляка и матершинник - он стал одним из символов современного Петербурга. И сегодня ему исполняется 46 лет.

- Сереженька! Так мало людей, которыми можно искренне восхищаться. Ты - точно в их числе. Масштабный, обаятельный, образованный хулиган. Люблю нежно. С Днем Рождения! Твой Ангел Правого плеча, - всего год назад поздравляла Шнурова Ксения Собчак в своем «Инстаграме».

Но время идет. С того момента музыкант уже успел разойтись со своей бывшей женой Матильдой, поругаться с Ксенией Собчак, жениться в четвертый раз - на 27-летней светской львице Ольге Абрамовой и еще раз поругаться с Собчак.

А финалом всего стало объявление о прощальном туре «Ленинграда», роспуске группы и уходе из шоу-бизнеса на покой. Но мы-то знаем, на «пенсии» Шнуров долго не засидится - не такой у него характер.

Сергей Шнуров и Семен Стругачев снимаются в комедии "Этаж". Фото: ФЕДЕЧКО Андрей, "Ленфильм"

Сейчас Сергей снимается в комедии «Этаж» про одну из многочисленных петербургских коммуналок. Партнерами Шнурова по фильму стали такие известные актеры, как Лия Ахеджакова, Сергей Шнуров, Михаил Боярский, Александр Баширов, Иван Охлобыстин, Светлана Немоляева, Георгий Штиль и Семен Стругачев.

А пока «Ленинград» еще в полном составе, а его солист в хорошей форме, значит музыка играет и праздник продолжается. С днем рождения!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

Молодая жена Сергея Шнурова отказывается рожать ему наследника

Давненько Сергей Шнуров не шокировал публику и не хулиганил. С чем связано это затишье в жизни лидера группы «Ленинград», «Комсомолке» рассказал его друг, музыкант и шоумен Стас Барецкий.(подробности)

«Что-то я никак не холостяк»: Шнуров признался в любви своей новой жене

Вот и все: Сергей Шнуров больше не холостяк. Сегодня лидер группировки «Ленинград» опубликовал в своем инстаграм, пожалуй, самое милое фото за последние несколько месяцев. Шнуров стоит на набережной в Петербурге, нежно обнимая за талию высокую блондинку на фоне заката. Не все его поклонники сразу догадались, кто эта дама.(подробности)

«Никогда ни о чем не жалейте…»: Матильда ответила на фото Шнурова с новой женой

Сегодня музыкант Сергей Шнуров выложил первое совместное фото со своей избранницей 27-летней Ольгой Абрамовой и признался, что влюблен и снова женат. А буквально через полчаса после этого его бывшая жена Матильда Шнурова опубликовала трогательное стихотворение, где говорит о том, что не нужно ни о чем жалеть и самое правильное - это порвать с прошлым. Видимо, имея ввиду брак с Сергеем.(подробности)