Тотальный диктант 2019 в Санкт-Петербурге: как подсказывал Артур Смольянинов и что посоветовал перечитать Андрей Ургант

Ну все, листочки и ручки в сторону, акция «Тотальный диктант» 2019 в Санкт-Петербурге завершена! Для горожан это святая традиция – в очередной раз доказать, что они живут в культурной столице и сами очень образованные люди. Каждый год в акции принимают участие тысячи человек, в прошлом году было 88 площадок, а в этом уже 122! Писали диктант не только в вузах, школах и библиотеках, в этом году впервые можно было проверить свою грамотность прямо в стенах аэропорта Пулково, в Мраморном дворце и арт-пространстве «Охта-лаб». В последнем месте, кстати, был настоящий аншлаг.

- Сначала мы планировали пригласить 350 человек, но места расхватали буквально в течение 40 минут после начала регистрации, - рассказывает представитель ко-воркинга Кира Тайманова. – Потом мы увеличивали количество мест еще и еще раз, в итоге дошли до 665, а это в два раза, чем планировали!

На площадку пришло больше 600 человекФото: Артем КИЛЬКИН

СТАРТУЕМ!

Еще за час до тестирования к торговому центу, где находится «Охта-лаб», начали стекаться люди. Все официально: указатели, волонтеры провожают на второй этаж. Отметим, что участники собрались самые разные: тут и вчерашние школьники, и те, кто давным-давно отметил выпускной.

- Зачем пришли? Хочу проверить свои знания. Школу я закончил без четверок, но было это 15 с лишним лет назад… - поделился с нами накаченный брутал Игорь. Нам он потом по секрету сказал, что это девушка его привела, сам бы он провел этот день в тренажерке.

Тотальный диктант 2019 в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

А для Ирины, яркой брюнетки с красной помадой на губах, пятерка - дело принципа. Именно за ней она и пришла.

- Я блогер, пишу тексты для соцсетей, мне важно быть грамотной, Вот в прошлом году получила четверку, сейчас точно будет «5»! - рассказала она журналистам и тут же выложила видео в сторис.

К слову, петербуржцам диктант показался не сложнымФото: Олег ЗОЛОТО

Среди тех, кто был одним из первых зарегистрировавшихся – пенсионерка Елена Худякова и ее дочь Мария. Они специально проснулись в 5 утра, чтобы успеть попасть в заветный список. Мало того, эти дамы специально приехали в Санкт-Петербург из Ижевска и все ради «Тотального диктанта». Знаете, почему такой ажиотаж? Весь секрет в звездном диктаторе - читать текст пригласили звезду фильмов «9 рота», «Жара» и «Елки» Артур Смольянинов. Артист появился в просторном зале за пару минут до старта диктанта, скромный парень весь в черном, встретишь его на улице и не сразу узнаешь того самого Лютого.

Артур старался тщательно артикулировать слова, делать паузу в тех местах, где предполагались запятые, ну и постоянно шутил, чтобы разрядить обстановку.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТОЧНО БУДЕТ 5

- Знаете, я очень любил диктанты, можно сказать, это единственное, что мне нравилось в школе, - поприветствовал петербуржцев Артур. – И вообще, русский и литература – это два предмета, по которым у меня были «пятерки». Но я всегда считал, что учителя неправильно диктуют, то торопятся, то не так читают, путают в общем. Вот и договорился, теперь я сам на их месте. Впервые буду кому-то диктовать текст. Только не переживайте, буду помогать, насколько это возможно.

И не подвел! Артур старался тщательно артикулировать слова, делать паузу в тех местах, где предполагались запятые, ну и постоянно шутил, чтобы разрядить обстановку.

- Какой он все-таки молодец! – восклицали девочки-студентки на соседнем со мной в ряду. – Думаю, только благодаря ему «пятерка» мне обеспечена!

Участники собрались самые разные: тут и вчерашние школьники, и те, кто давным-давно отметил выпускной.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу после окончания диктанта Артура окружили поклонники.

- Друзья, сразу скажу, я не фотографируюсь, ну вот такой у меня «пунктик», - развел руками артист. – А вот автограф дать или пожелать что-то от души - могу.

Кажется, собравшимся это и было нужно. Они терпеливо в очереди провели почти час. Но не скучали, актер постоянно травил байки из своей жизни.

- Помню, у меня была учительница по русскому, задала задание написать сочинение, - начал свой рассказ Артур. – А я никак не мог определиться с темой, мама подсказала, говорит: «Ну раз тема свободная, то и напиши про свободу». Знаете, и так это меня вдохновило, я написал пять страниц, был очень доволен собой, мне казалось, что это шедевр. Сдал работу, а через день получаю «5» за грамотность и «2» за сочинение. Пошел выяснять, потому что был уверен, что сочинение-то замечательное. Но учительница уперлась, сказав, что я схалтурил. Вот это было обидно!

Еще одна площадка - белый зал Мраморного дворцаФото: Олег ЗОЛОТО

КЛАССИКА - ЭТО НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Пока Смольянинов раздавал автографы, на другой площадке, в Мраморном дворце свою диктовку завершал российский актер Андрей Ургант. Он в этом деле не новичок, разве что места меняет, в этот раз был гостем Русского музея.

- Меня так радует, что много участников пришло! – сказал Андрей Львович. – Хочется на всей этой компании жениться! А еще, что приятно, после знакомства с текстом захотелось перечитать Горького, это, действительно, высокая литература! И вам всем советую. Классика - это на все времена.

Напомним, автором текста для «Тотального диктанта» в 2019 году стал Павел Басинский. Третий блок, который читали в Европейской части России, посвящен пьесе Горького «На дне».

Андрей Ургант всем посоветовал перечитать классикаФото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Когда результаты?

Можно перечитать произведение классика, пока ждем оценки. Первые результаты станут известны уже 18 апреля. Для того чтобы узнать отметку, нужно будет зайти на totaldict.ru в свой личный кабинет и пройти процедуру регистрации. Разбор работ и типичных ошибок онлайн назначен на 20.00 также 18 апреля. А награждение отличников состоится в конце месяца – 29 апреля в театре «Мюзик-Холл».

Мраморный дворец впервые принимал участников "Тотального диктанта"Фото: Олег ЗОЛОТО