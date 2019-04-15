Квартиры в ЖК YOGA 4 от «Лидер групп» ждёт плановое подорожание

Плановое подорожание квартир в четвертой очереди проекта YOGA компании «Лидер Групп» произойдёт уже через неделю, 19 апреля. Пока жильё ещё можно приобрести по старой цене. Так что советуем поспешить, если вы давно присматриваете себе уютное гнездышко в этом ярком комплексе.

ЖК YOGA — это строящийся современный комплекс комфорт-класса. Его архитектурный ансамбль состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов. У каждого — своя особая цветовая гамма, имеющая символическое значение. Зелёный говорит о хорошей экологии и близости жилья к природе. Красный символизирует энергию, активный и здоровый образ жизни. Фиолетовый — спокойствие, созерцание и гармонию. Но самый главный, конечно, желтый, ведь это солнечное настроение и радость.

Вместе же они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

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