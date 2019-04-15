При пожаре на Канонерском острове в Петербурге сгорел буксир
Клубы черного дыма, поднимающиеся в ясное петербургское небо, напугали горожан, спешащих на работу ранним утром понедельника. Судя по фотографиям, которые опубликовали в соцсетях, горело где-то в районе грузового морского порта.
- На Канонерском острове загорелся временный ангар. Пожарные на месте, тушат, - сообщали пользователи соцсетей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Пожар на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.
Позднее стало известно, что речь идет о территории «Канонерского судоремонтного завода», который расположен как раз в той части острова. По словам петербуржцев, столб черного дыма был виден почти изо всех районов города.
Столб черного дыма был виден почти изо всех районов города. Фото: vk.com/spb_today
- 15 апреля в 07:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Канонерский остров, дом 41. Горело судно размером 10х20 квадратных метров и две бытовки размером 3х8 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Бороться с огнем примчались 8 единиц техники 32 человека личного состава. В 09:00 пожар ликвидирован, но его «жертвой» стал буксир, стоявший у одного из причалов. О пострадавших при ЧП не сообщается.
По предварительным данным, пирс был в аренде у частного предприятия и сгоревшее судно не имело отношения к судоремонтному заводу непосредственно.
Известно, что сам «Канонерский судоремонтный завод» занимается, собственно, ремонтом судов, кораблестроением, судовой модернизацией, а также производит изделия из металла на заказ.
ИСТОЧНИК KP.RU