2019-04-15T11:56:58+03:00
Новости компаний

«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры

Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте
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«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры.«МегаФон ТВ» начнет показ финала «Игры престолов» в день премьеры.
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Зрители онлайн-сервиса «МегаФон ТВ» первыми увидят финальный сезон сериала «Игра престолов» одновременно с мировой премьерой. Первая серия появится 15 апреля.

Для того чтобы посмотреть всемирно известный сериал на «МегаФон ТВ», нужно стать абонентом тарифной линейки «Включайся!» и подключить пакет сериалов «Амедиатека». Смотреть «Игру престолов» можно будет без дополнительной оплаты, без рекламных вставок и в HD качестве. Финальные эпизоды сериала уже включены в тариф.

Следить за развитием событий в Вестеросе можно с экрана планшета или смартфона в любом месте, а пользователи Smart TV смогут посмотреть сериал у себя дома. Для тех, кто забыл содержание предыдущих серий, на «МегаФон ТВ» собраны все семь предыдущих сезонов.

Восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Кульминационная битва с Армией мертвых обещает стать одной из самых грандиозных сцен в истории телевидения. Ее натурные съемки продолжались 55 ночей, а после производство перешло в студийные павильоны, где длилось еще несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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