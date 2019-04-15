2019-04-15T14:38:15+03:00
Звезды

Михаил Боярский без шляпы отлично вписался в праздничный квест на тему Гарри Поттера

Народный артист пришел на праздник к внуку Андрею без привычного головного убора
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Боярский пришел на день рождения внука без шляпыБоярский пришел на день рождения внука без шляпыФото: Александр ГЛУЗ
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Елизавета Боярская поделилась с подписчиками Instagram фото с воскресного мероприятия, на котором кроме семейства Боярских были и другие гости с детьми. В такой большой компании с опозданием отметили день рождения старшего сына Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Андрею исполнилось 7 лет неделю назад. Родители, вручив мальчику торт со свечами, были вынуждены срочно уехать в командировку. Но как только вернулись, сразу занялись подготовкой праздника.

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Михаил Боярский на дне рождения внука без шляпы
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«Для меня интернет - дремучий лес. Вообще не знаю никаких полезных сайтов, сообществ, групп и прочее. Поэтому просто ввела в гугле «где отпраздновать День Рождения мальчику 7 лет в Спб?» Нашла быстро и сразу то, что надо. Организовали нам великолепный праздник. У нас сейчас «год Гарри Поттера», поэтому квест на тему книги и фильма вызвал визжащий восторг, кстати, не только у детей, но и у взрослых!»

По словам Елизаветы, праздник получился чудесным! Было весело, вкусно, красиво! А дед Андрея Михаил Сергеевич Боярский ради такого случая даже снял свой привычный головной убор - шляпу. С непокрытой головой артист запечатлен на фотографии, опубликованной Лизой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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