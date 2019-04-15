В Петербурге ожидается рекордное количество «пятерок» за «Тотальный диктант»

В субботу, 13 апреля, в Петербурге прошел «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность решились более 13тысяч жителей Культурной столицы. В этот раз к акции решили присоединиться в театре «На Литейном». Также впервые поддержать развитие интереса и любви к русскому языку, а также проверить свои силы горожане собрались в аэропорту Пулково. По количеству площадок, где проводился «Тотальный диктант», Петербург занимается второе место после Москвы.

В понедельник, 15 апреля, все участники с нетерпением ждут подведения итогов, чтобы узнать, какую оценку получил каждый.

- В 2019 году «Тотальный диктант» в Петербурге написали более 11 тысяч человек. Интерес к акции увеличивается. Для сравнения, в 2018 году проверить себя решились 10 тысяч петербуржцев, - огласили промежуточные итоги всероссийской акции на пресс-конференции в Северной столице.

На данный момент проверено пока что около 60 процентов работ. Однако уже можно делать какие-то прогнозы. Среди написанных работ комиссия уже выделила 900 отличников. Предполагается, что в Петербурге по итогам «Тотального диктанта» 2019 будет около 10 процентов работ написанных на «отлично». При этом надо отметить, что в целом по стране «пятерки» получают 2-3 процента людей.

Ну, и из ошибок. Чаще всего трудностей у петербуржцев вызывали написание слов «пьеса», «пессимистичный» и «обаяние». А вот из словосочетаний больше всего ошибок было в «Василисин муж».