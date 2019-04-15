В Петербурге нашли могилу первой русской женщины-летчика

Влюбленная в небо

Могилу первой в России дипломированной женщины-пилота десятилетиями искали родственники, ученые, писатели и просто неравнодушные люди. А нашли совсем недавно – по чистой случайности.

Лидия Зверева – персона легендарная. В 1910 году она поступила в гатчинский аэроклуб «Гамаюн», прошла обучение, выдержала выпускные экзамены и уже спустя год стала первой в России обладательницей бреве – международного летного свидетельства, которое давало ей право пилотировать любые модели самолетов. После - десятки демонстрационных полетов в разных городах, открытие собственной мастерской, а впоследствии и летной школы. Лидия Зверева прожила недолгую жизнь – в 25 лет она скончалась от тифа – но своей смелостью и любовью к небесам навсегда выбила себе место в истории мировой авиации.

Тем удивительнее тот факт, что место ее захоронения долгие годы оставалось забытым и заброшенным. В разное время искать его пытались искать потомки, историки, академики и просто энтузиасты. Но все тщетно – никто не мог даже примерно сказать, где отважная летчица нашла свой последний приют.

Уже в наше время эта долгая история сдвинулась с места благодаря писательнице, корреспонденту газеты «Петербургский дневник» Ирине Лисовой.

- Поначалу я пыталась искать могилу Зверевой одна, - рассказала Ирина корреспонденту «КП». – Обзванивала комитеты, музеи, посылала запросы в архивы. Позже познакомилась с Александром Лукьяновым (заместитель председателя секции истории авиации и космонавтики института имени Вавилова – прим.авт.) и узнала, что специалисты также безуспешно пытаются ее найти. Но как раз к тому моменту специально этим никто не занимался.

Забытые имена

Изучение архивов и карт, разговоры с родственниками, поездка на кладбище – ничто не давало результата. Помог случай – кто-то из научной среды дал Лукьянову наводку на Михаила Соколовского, известного петербурского исследователя-некрополиста.

- Когда ко мне обратились с просьбой подсказать, где покоится Зверева, я удивился, - признается Михаил. – Просто потому, что знал это давным-давно. Когда мне было 16, я прогуливался по Никольскому кладбищу вместе с одним знакомым. И этот знакомый рассказал мне про могилу Грибоедова – не Александра, который писатель и дипломат, а Константина, в честь которого назван канал Грибоедова. И как-то вскользь упомянул о том, что рядом с Грибоедовым лежит такая вот легендарная женщина – Лидия Зверева.

По словам Соколовского, «исчезновение» могилы – явление хоть и печальное, но исторически обоснованное. Неразбериха на кладбищах началась еще до войны, когда власти разрешили снимать и перелицовывать бесхозные памятники.

- Тогда растащили Никольское кладбище, Волковское лютеранское, Смоленское, Выборгское католическое и другие, - рассказывает наш собеседник. – Потом еще музейный деятель Николай Успенский решил создать в городе что-то вроде русского Пантеона – «свезти» в одно место всех знаменитых людей. Делалось это все по большому счету спустя рукава, так что многие надгробия оказались перепутаны, а какие-то – и вовсе уничтожены. Я потому и не придавал такого значения могиле Зверевой, что на том же Никольском кладбище огромное количество забытых и потерянных захоронений, где лежат ничуть не менее известные и достойные люди.

Сейчас на месте, где покоится Зверева, нет ничего – ни ограды, ни надгробия, ни даже таблички. По словам наших собеседников, в будущем родственники легендарной летчицы смогут установить здесь памятник.