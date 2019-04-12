Более 130 заявок поступило на конкурс Startup Tour в Петербурге

18 и 19 апреля в Петербурге в третий раз пройдет региональный этап Open Innovations Startup Tour.Мероприятие организованно Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Обсудить свои идеи с ведущими бизнес-экспертами здесь смогут как начинающие, так и опытные предприниматели смогут . Вход свободный, но при этом обязательна регистрация.

Участники мероприятия смогут проявить себя в конкурсе инновационных проектов с главным призом в 300 тысяч рублей. Также их ждут насыщенная насыщенная образовательная программа, встречи с экспертами в области инноваций, бизнес-тренерами, предпринимателями и инвесторами. Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску в регионах перспективных стартап-команд пройдет в конгресс-центре «Ленполиграфмаш».

Участники смогут побороться за главный приз Фото: предоставлено организаторами

- Я уверен, что за время Стартап Тура мы найдем несколько перспективных молодых компаний, которым затем поможем выйти на международные рынки, встретиться с иностранными инвесторами. Я также жду, что благодаря нашему проекту с культурой технологического предпринимательства познакомится самая широкая аудитория. Мы хотим, чтобы в регионах знали: инновационные стартапы — это не что-то из иного измерения, - заявил советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.

Надо отметить, что на региональный конкурс стартапов в Петербурге поступило 132 заявки из регионов страны.После экспертного отбора в полуфинал пройдут проекты по трем конкурсным направлениям — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии. Конкурсанты будут бороться за приз в размере 300 тысяч рублей. А также у кого-то появится возможность получить два миллиона в программе «Старт» от Фонда содействия инновациям. Все победители получат приглашения на Startup Village — самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ, которая пройдет в конце мая в ИЦ «Сколково».

Посетить мероприятие в Петербурге может любой желающий: на сайте проекта регистрация для участников открыта до 19 апреля.