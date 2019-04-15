2019-04-15T19:59:16+03:00
Досуг

В Петербурге прошел кастинг в новый сезон шоу «Последний герой»

Зрители разбили палатки, чтобы попасть в новый сезон шоу на необитаемый остров [фото]
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В Петербурге прошел кастинг в новый сезон "Последний герой" Фото: ТВ-3В Петербурге прошел кастинг в новый сезон "Последний герой" Фото: ТВ-3
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В Петербурге прошел отбор в новый сезон шоу «Последний герой». Кастинг стартовал 13 апреля в 10 утра и продлился до позднего вечера. За это время организаторы успели отсмотреть не одну сотню желающих попасть на необитаемый остров и выиграть приз в два миллиона рублей. Один из фанатов шоу занял очередь с вечера предыдущего дня и заночевал в палатке на внутреннем дворе отеля, где проходил кастинг. Видимо свободных номеров в отеле не оказалось.

С утра до позднего вечера желающие попасть на остров ждали своей очереди Фото: ТВ-3

С утра до позднего вечера желающие попасть на остров ждали своей очереди Фото: ТВ-3

Почти каждый из пришедших признался, что съёмки в «Последнем герое» для него – мечта детства и шанс привлечь внимание к себе, поэтому среди кандидатов много актёров и других творческих личностей.

Следующий этап кастинга пройдёт в субботу, 20 апреля, в Ростове-на-Дону и Челябинске, другие города будут объявлены в эфире ТВ-3 в программе «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» также в эту субботу. Принять участие в кастинге может каждый, кому исполнилось 18 лет, у кого есть загранпаспорт и нет пищевой аллергии, а также аллергии на укусы насекомых и животных. Для этого нужно заполнить анкету, прийти на кастинг и рассказать на камеру о себе, своих сильных и слабых сторонах, страхах и желаниях. Подать заявку на участие можно на сайте ТВ-3.

Попытать счастья можно, отправив заявку на сайт телеканала Фото: ТВ-3

Попытать счастья можно, отправив заявку на сайт телеканала Фото: ТВ-3

По субботам в 19-00 в эфире телеканала можно увидеть седьмой сезон шоу, в котором за звание Последнего героя сражаются актёры и экстрасенсы, а ведёт телепроект актриса Яна Троянова. На острове всё ещё ведут борьбу актёры Илья Глинников, Юлия Александрова, Анфиса Чехова, Артём Сучков и экстрасенсы Иван Шабанов, Виктория Комахина, Аида Мартиросян, Намтар Энзигаль и Николь Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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