Шнуров высказался о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари: «Все это фигня»

Весь мир с замиранием сердца 15 апреля наблюдал за тем, как пылает собор Парижской Богоматери во Франции. За восемь часов пожара были разрушены шпиль и две трети стометровой крыши, рухнули часы. Буквально на глазах сгорала целая цивилизация, эталон готической архитектуры, заложенный еще в 1163 году. Пожарным удалось спасти основные конструкции собора. Не пострадали и реликвии, хранящиеся в Нотр-Даме: в том числе терновый венец Иисуса Христа.

На эту трагедию отреагировал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем Instagram он вновь опубликовал стихотворение. В своем произведении музыкант описал пожар, как перформанс, вызвавший комок в горле у всех зрителей.

Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося что было,

Клубами дыма и огня.

Ржала Истории Кобыла,

Над тем, что всё это Фигня.

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог, - написал Шнуров в Instagram.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреляФото: СОЦСЕТИ

Нотр-Дам 16 апреля заполонил первые полосы газет, социальные сети, о нем с сожалением говорят коллеги на работе и обсуждают люди в транспорте. Стеклянный купол здания дома «Зингер» в Петербурге в ночь на вторник был подсвечен цветами французского флага. Поистине – это большая трагедия.

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