В Петербурге под массовую эвакуацию попали суды

К многочисленным волнам эвакуации в Петербурге, к сожалению, уже привыкли. Правда чаще от действий телефонных террористов страдают школы, бизнес-центры и торговые комплексы, но во вторник, 16 апреля, под раздачу попали и все городские суды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703562" frameborder="0"></iframe> Эвакуация БЦ Газпрома «Энергия».

- Василеостровский районный суд эвакуируется. Поступила информация о минировании, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в 14:38.

Уже через пару минут стало известно об эвакуации Приморского районного суда. Также пришлось выйти на улицу участникам процессов в Петроградском, Фрунзенском, Куйбышевском, Дзержинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Зеленогорском, Смольнинском, Коплинском, Московском, Ленинском районных судах.

Под эвакуацию попали Городской суд Санкт-Петербурга и Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703544" frameborder="0"></iframe> В Питере эвакуируют Арбитражный суд.

Часть из помещений уже успели проверить специалисты по безопасности, которые убедились, что тревога ложная. Так, Фрунзенский райсуд уже возобновил работу. Но остальные пока продолжают греться на солнышке.

Надо сказать, что суды стали не единственными учреждениями, в которые пришли анонимные угрозы о взрыве. 16 апреля были эвакуированы несколько петербургских школ, а также торговых центров. Проверка помещений в большинстве зданий еще идет.